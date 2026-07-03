El problema oculto de las cajas CVT en México: esto debes hacer si tu auto pierde potencia para evitar una reparación costosa

En México, muchos autos recientes ya incorporan la llamada transmisión continuamente variable, también conocida como caja CVT. Este sistema busca que el manejo sea más suave y que el motor trabaje de forma más eficiente, porque no hace cambios de velocidad como una caja automática convencional.

Sin embargo, este tipo de transmisión puede resentir en mayor medida los escenarios de manejo como las subidas largas, el tránsito pesado, el calor, los frenones constantes o la falta de mantenimiento, los cuales pueden elevar su temperatura y provocar que el auto pierda potencia.

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¿Qué señales indican que una caja CVT se está calentando?

Para entender por qué una CVT puede calentarse, primero hay que ver cómo trabaja. A diferencia de una caja automática tradicional, esta transmisión no hace cambios fijos: ajusta la fuerza de manera continua para que el manejo sea más suave. Honda la describe como un sistema capaz de entregar potencia de forma constante y controlada electrónicamente.

Además, este tipo de caja depende mucho del fluido correcto. Nissan explica que el fluido CVT ayuda a generar los cambios de relación mediante presión hidráulica y protege componentes internos como banda y poleas. También advierte que el calor y los contaminantes pueden hacer que el líquido pierda sus propiedades.

Cuando la temperatura sube más de lo normal, el auto puede avisar con señales como:

Pérdida de potencia

El auto se siente pesado al arrancar

Tirones al acelerar

Ruidos poco comunes

Olor a quemado

Testigo o alerta en el tablero

Velocidad limitada o modo de protección

Si el vehículo reduce su respuesta o ya no acelera igual, no siempre se trata de una falla del motor. En algunos casos, la computadora puede limitar el desempeño para proteger la transmisión.

Cuida mucho tu caja CVT. En caso de olores a quemado o una baja de potencia, es mejor reducir velocidad y detenerse.

¿Por qué puede calentarse una transmisión CVT?

Una CVT puede resentir más ciertos escenarios porque trabaja con fluido, presión interna y fricción entre sus componentes. El riesgo aumenta cuando el auto se usa bajo condiciones pesadas o cuando el mantenimiento se deja pasar.

Entre las causas más comunes están:

Manejar en subidas largas o pronunciadas

Avanzar durante mucho tiempo en tráfico intenso

Frenar y acelerar de forma constante

Circular con bajo nivel de fluido CVT

Usar un lubricante distinto al indicado por el fabricante

Traer el fluido viejo, oscuro o con olor a quemado

Tener sucio o dañado el enfriador de la transmisión

Cargar peso excesivo o forzar el auto por periodos largos

¿Qué hacer si el auto pierde potencia por la CVT?

Si el auto pierde fuerza, huele a quemado o empieza a dar tirones, lo más importante es no seguirlo forzando. Continuar el trayecto puede aumentar el daño interno y convertir una revisión preventiva en una reparación costosa.

En ese momento se recomienda:

Orillarse en un lugar seguro

Apagar el motor

Esperar a que la transmisión se enfríe

No acelerar en vacío ni probar el auto de inmediato

Revisar el nivel del fluido CVT si el vehículo tiene bayoneta

Observar el color y olor del fluido

Si el líquido se ve café oscuro, negro o huele a quemado, es una señal de alerta. Si el nivel está bajo, no debe rellenarse con cualquier aceite. Lo correcto es usar fluido para CVT con la especificación indicada en el manual.

¿Cómo evitar una reparación costosa?

Antes de salir a carretera, sobre todo si el viaje incluye calor, pendientes o trayectos largos, se recomienda revisar:

Nivel y estado del fluido CVT

Tipo de lubricante indicado en el manual

Fugas debajo del auto

Estado del radiador o enfriador de transmisión

Historial de mantenimiento

Alertas encendidas en el tablero

Una transmisión CVT puede funcionar bien durante años si trabaja con el fluido correcto y no se fuerza cuando empieza a calentarse. Detenerse a tiempo puede marcar la diferencia entre una revisión sencilla y el cambio completo de la caja.

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