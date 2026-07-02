Oasis vs Maná: Liam Gallagher y Fher prenden el México vs Inglaterra

El domingo la Selección Mexicana se juega la vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Inglaterra, pero la rivalidad ya no sólo está en la cancha, se trasladó al mundo de la música con Oasis y Maná.

En algo que muy pocos vieron venir, Liam Gallagher y Fher Olvera han hecho que se definan bandos musicales y deportivos de cara al partido del domingo en el Estadio Ciudad de México, gracias a un “ubícate, güey” del cantante mexicano.

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Liam Gallagher, vocalista de Oasis, cree que Inglaterra goleará a México

Toda la polémica comenzó después de que Inglaterra venció a la República Democrática del Congo y calificó a los octavos de final, pues en X apareció el cantante británico para mostrar orgullo por su selección.

Ante esto, un fan pidió a la plataforma que le done dinero a Gallagher por lo mucho que tuitea, éste respondió ese comentario y se quedó platicando con algunos fans.

Mientras ocurría esto, una de ellas le pregunta que cómo se siente al saber que serán “aplastados” en el Azteca, a lo que Gallagher aseguró que ganarán 5-0 y pasarán de ronda.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

Fher de Maná respondió a Liam Gallagher con un “ubícate, güey”

El tuit del cantante británico rápidamente se volvió viral, teniendo respuestas de todas partes del mundo; sin embargo, nadie se esperaría que Fher, vocalista de Maná, respondiera con un video diciéndole “ubícate, güey”.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate, ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va, güey", fue el mensaje que dio, mismo que ya es una de las principales tendencias en internet.

¿Por qué la Selección de Inglaterra canta Wonderwall de Oasis en el Mundial 2026?

El año pasado el mundo vivió el regreso de Oasis a los escenarios en una gira mundial que, por supuesto, pasó por México, pero que revivió las canciones que han marcado a más de una generación.

Y durante este mundial, la Selección de Inglaterra se ha vuelto viral con la canción Wonderwall, puesto que el sonido local de los estadios la ponen cuando el equipo gana, haciendo un momento único entre aficionados y jugadores.

Tanto así que tras la victoria, el vocalista de la banda tuiteó: “Cmon England cmon Wonderwall (Vamos Inglaterra, vamos Wonderwall, en español)”.

Cmon England cmon Wonderwall — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

México vs Inglaterra llena al mundo pop

Desde antes de este intercambio inesperado entre Oasis y Maná, una vez que se definió el rival de la Selección Mexicana, los fanáticos empezaron a comparar el partido con la rivalidad en el mundo de la cultura y pop.

Entonces se dieron las siguientes rivalidades:

Jane Austin vs Rosario Castellanos

Juan Gabriel vs Harry Styles

Hogwarts vs Castillo de Chapultepec

Routemaster vs Metrobús CDMX

Wonderwall vs Hasta que te conocí

Esto ha hecho que memes, videos e imágenes sean la antesala del partido histórico que se jugará en el último partido del Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026.

🇲🇽 vs. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



En mi casa y con mi gente. 😎 pic.twitter.com/uICAbrRiwC — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 2, 2026

¿Dónde y a qué hora ver el México vs Inglaterra?

El partido decisivo para la Selección Mexicana lo podrás ver gratis y en vivo por Azteca Deportes el domingo 5 de julio a las 17:30 horas (tiempo local):

Azteca 7

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