Liverpool rebaja llanta para auto Pirelli Cinturato P7 205 / 55 R16 con hasta 6 meses sin intereses

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de neumáticos premium accesibles. La llanta Pirelli Cinturato P7 con medida 205/55 R16 e índice 91V —llanta de verano de la marca italiana líder mundial en neumáticos premium— pasó de $3,015 a $1,809 pesos por unidad, lo que representa un ahorro directo de $1,206 pesos sobre el precio de catálogo.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 48 meses sin intereses de $37.69 pesos con tarjetas de crédito participantes, una de las mensualidades más accesibles del cluster productos en ADN40 hasta la fecha (comparable solo a smartphones de gama de entrada). Adicionalmente Liverpool ofrece las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. Conviene tener presente que el precio aplica a una sola unidad de llanta; para reemplazar las cuatro ruedas del vehículo se requiere comprar cuatro unidades (inversión total estimada de $7,236 pesos al precio de oferta).

Qué ofrece la llanta Pirelli Cinturato P7 frente a otras marcas premium

La Pirelli Cinturato P7 es uno de los modelos más reconocidos del catálogo Pirelli y se posiciona como la primera llanta de “rendimiento ecológico” de la marca italiana, líder mundial en neumáticos presente en más de 160 países. La diferencia técnica frente a otras llantas premium —Bridgestone Turanza, Michelin Primacy 4, Continental EcoContact, Goodyear EfficientGrip— se concentra en cuatro áreas: diseño optimizado de la banda de rodamiento con secuencia de bloques específica para reducir la resistencia a la rodadura y mejorar la eficiencia de combustible, cuatro canales longitudinales anchos para drenaje eficiente del agua y prevención del aquaplaning en lluvia, compuesto híbrido avanzado de Pirelli para durabilidad prolongada manteniendo el rendimiento a lo largo del tiempo, y construcción especializada que minimiza el ruido externo para una conducción silenciosa y confortable. La medida 205/55 R16 con índice 91V es la configuración más demandada en sedanes compactos y crossovers del mercado mexicano.

Llanta Pirelli Cinturato P7 205 / 55 R16 Ahorro directo de $1,206 y con hasta 48 meses sin intereses. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Pirelli México para la llanta Cinturato P7 205/55 R16:

Marca: Pirelli (italiana, líder mundial en neumáticos premium con presencia en más de 160 países).

(italiana, líder mundial en neumáticos premium con presencia en más de 160 países). Modelo: Cinturato P7 , primera llanta de “rendimiento ecológico” de Pirelli.

, primera llanta de “rendimiento ecológico” de Pirelli. Medida: 205/55 R16 (ancho 205 mm + perfil 55% + diámetro de rin 16 pulgadas).

(ancho 205 mm + perfil 55% + diámetro de rin 16 pulgadas). Índice de carga: 91 , equivalente a una capacidad máxima de 615 kg por llanta .

, equivalente a una capacidad máxima de . Código de velocidad: V , equivalente a velocidad máxima de 240 km/h .

, equivalente a velocidad máxima de . Tipo de llanta: verano de altas prestaciones , recomendada para climas mexicanos con temperaturas elevadas durante la mayor parte del año.

, recomendada para climas mexicanos con temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. Tecnología: banda de rodamiento con secuencia de bloques específica que optimiza la distribución de presión y reduce la resistencia a la rodadura.

banda de rodamiento con que optimiza la distribución de presión y reduce la resistencia a la rodadura. Drenaje en lluvia: cuatro canales longitudinales anchos que mejoran el desplazamiento del agua y previenen el aquaplaning para mayor seguridad en pavimento mojado.

que mejoran el desplazamiento del agua y previenen el para mayor seguridad en pavimento mojado. Compuesto: híbrido avanzado que prolonga la vida útil del neumático manteniendo el rendimiento.

que prolonga la vida útil del neumático manteniendo el rendimiento. Reducción de ruido: construcción especializada que minimiza el ruido externo para una conducción silenciosa y confortable.

que minimiza el ruido externo para una conducción silenciosa y confortable. Tecnología SEAL INSIDE™: disponible en algunas versiones, cubre hasta el 85% de pérdida accidental de aire tras pinchazo, permitiendo continuar la marcha temporalmente.

disponible en algunas versiones, cubre hasta el tras pinchazo, permitiendo continuar la marcha temporalmente. Versiones disponibles: estándar y Run Flat (RFT) para seguir rodando tras pérdida de presión sin necesidad de cambio inmediato.

estándar y (RFT) para seguir rodando tras pérdida de presión sin necesidad de cambio inmediato. Clase de eficiencia de combustible: A-E según especificación, reduce la resistencia a la rodadura y contribuye a menor consumo de combustible.

A-E según especificación, reduce la resistencia a la rodadura y contribuye a menor consumo de combustible. Categoría de agarre en mojado: A-E según especificación.

A-E según especificación. Patrón auto-limpieza: elimina piedras y residuos del dibujo de la banda de rodamiento durante la conducción.

elimina piedras y residuos del dibujo de la banda de rodamiento durante la conducción. Vehículos compatibles: sedanes y crossovers de gama media y alta, incluidos Volkswagen Golf, Honda Civic, Ford Focus, Toyota Corolla, Mazda 3, Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Kia Forte y modelos equivalentes con la medida 205/55 R16 de fábrica.

sedanes y crossovers de gama media y alta, incluidos y modelos equivalentes con la medida 205/55 R16 de fábrica. Peso: entre 8 y 10 kg por llanta, formato que optimiza la maniobrabilidad y eficiencia del vehículo.

entre 8 y 10 kg por llanta, formato que optimiza la maniobrabilidad y eficiencia del vehículo. Garantía: 3 años contra defectos de fabricación de Pirelli México (algunos distribuidores ofrecen garantía limitada por vida útil de la banda de rodamiento).

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones compactas del empaque de una llanta (formato circular de aproximadamente 60 cm de diámetro y 8-10 kg de peso), la entrega puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden. La instalación, balanceo y alineación de la llanta no están incluidos en el precio del producto y deben contratarse por separado con un taller automotriz certificado o con un servicio de instalación de llantas profesional. El costo típico de instalación + balanceo + alineación profesional en México oscila entre $300 y $800 pesos por llanta según la zona y el servicio elegido.

El producto incluye un año de garantía oficial Pirelli México y 3 años de garantía contra defectos de fabricación según política Pirelli. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el producto antes de comprometer la compra. Para garantizar la validez de la garantía Pirelli, conviene que la instalación sea realizada por un taller certificado y conservar la factura del servicio de instalación junto con la factura del producto.

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