Liverpool rebaja hasta la mitad Pantalla Smart TV Samsung Crystal

Con el objetivo de que todos los aficionados disfruten de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Liverpool rebajó hasta la mitad la Pantalla Smart TV Samsung Crystal UHD de 43 pulgadas 4K y promete llegar hasta tu casa si haces tu compra en línea.

La Pantalla Smart TV Samsung Crystal UHD de 43 pulgadas 4K pasó de tener un precio de 10 mil 713 pesos a 5 mil 998. Lo mejor de todo es que se puede pagar hasta en 13 meses sin intereses de 538.35 pesos.

¿Cuáles son las características de la Pantalla Smart TV Samsung Crystal?

La pantalla Smart TV Samsung Crystal tiene una resolución 4K y reúne la principales innovaciones de audio de Samsung para envolver al usuario. Además cuenta con una Vision Al Companion Bixby, la cual brinda una asistencia contextual en tiempo real con respuestas visuales en video e imagen.

¿Qué beneficios tiene la TV Samsung Crystal?

La Smart TV Samsung Crystal incluye de forma gratuita los canales premium de Samsung TV Plus, que ofrecen noticias, deportes, películas, música y contenido infantil.

¿Cómo comprar la TV Samsung Crystal?

La Smart TV Samsung Crystal puede comprarse a través del siguiente enlace y tiene un año como garantía.

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