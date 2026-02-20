El iPhone más vendido en Amazon: por poco más de 10 mil pesos consigues un gama alta de Apple

Buscar un iPhone de gama alta sin vaciar la cuenta de ahorros suena complicado, pero en Amazon México hay una opción que está moviendo cifras: el iPhone 15 Pro reacondicionado de 128 GB, que ronda los 10,700 pesos. Es el modelo más vendido en su categoría y cuesta casi 5,000 pesos menos que uno nuevo. La diferencia no está en el rendimiento, sino en que ya tuvo un dueño antes.

Características y funciones del iPhone 15 Pro reacondicionado en Amazon

Amazon lo incluye en su programa Renewed, que funciona así: cada equipo regresa a manos de técnicos certificados, quienes revisan punto por punto que todo funcione —desde la pantalla hasta los sensores de proximidad—, limpian el dispositivo y verifican que la batería conserve al menos el 80% de su capacidad original. El acabado, dicen en la descripción del producto, es "excelente": sin rayones visibles si lo observas a unos 30 centímetros. Además, cubre 90 días de garantía directa de Amazon para cambios o devoluciones.

Lo que ofrece este iPhone 15 Pro no es poca cosa. Llegó al mercado en 2023 como buque insignia de Apple y mantiene características que aún marcan tendencia:



La carcaza de titanio lo hace notablemente más ligero que el 14 Pro, sin perder resistencia.

La pantalla de 6.1 pulgadas ajusta su refresco hasta 120 veces por segundo, algo que se nota al deslizar redes sociales o jugar.

El chip A17 Pro, fabricado a tres nanómetros, permite ejecutar apps pesadas y videojuegos con gráficos de consola sin que el teléfono se sobrecaliente.

El sistema de cámaras incluye un lente principal de 48 megapixeles que captura detalles incluso al hacer zoom digital.

El puerto USB-C reemplaza al viejo Lightning: ahora un mismo cable sirve para el iPhone, la laptop y los audífonos nuevos.

El botón de Acción, en el costado izquierdo, sustituye al interruptor físico de silencio y se programa para abrir cámara, linterna o modo Focus con un toque.

Oferta en Amazon del iPhone 15 reacondicionado.|Amazon

Quien compre este modelo debe saber que no siempre incluye los accesorios originales de Apple. Trae cable de carga y cargador certificado, pero no audífonos. El envío corre por cuenta de Amazon y, si el producto lleva el sello Prime, llega en uno o dos días a ciudades como CDMX, Guadalajara o Monterrey.

Para pagar, además de tarjeta, hay opciones como meses sin intereses con bancos participantes o incluso en pago en efectivo por depósito. Esta combinación —precio accesible, hardware actualizado y respaldo del programa Renewed— explica por qué tantos mexicanos están optando por esta vía para entrar a la gama alta de Apple sin pagar de más.