Lo dice un experto: los 6 datos que JAMÁS debes compartir con versiones gratuitas de ChatGPT o Gemini

Con el auge de la inteligencia artificial, los usuarios de internet han adoptado esta tecnología como ayuda para diferentes actividades. Pero lo que muchos desconocen es que las versiones gratuitas de herramientas como ChatGPT, Gemini o Copilot utilizan las conversaciones para seguir entrenando sus modelos.

Esto ocurre por defecto, salvo que el usuario lo desactive manualmente en la configuración. Las versiones empresariales, en cambio, no usan los datos para entrenamiento.

Por eso, aunque las herramientas de IA pueden ser muy útiles, es mejor ser prudente y evitar compartir con estas tecnologías algunos datos.

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¿Cuáles son los 6 datos que jamás debes compartir con versiones gratuitas de IA?

De acuerdo con Sergio Pernice, director de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la UCEMA (una universidad privada ubicada en Buenos Aires, Argentina), algunos de los datos que es mejor no compartir con inteligencia artificial en versiones no empresariales son:

Datos personales y de contacto Datos sensibles: salud, genética, biométricos (rostro, voz, huella), opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas Información sobre menores Credenciales y secretos de seguridad Datos financieros: números de tarjeta, cuentas bancarias, claves, entre otros Información legalmente protegida o privilegiada

Otros especialistas agregan que tampoco conviene compartir información del ámbito laboral como estrategias comerciales, precios internos o productos aún no anunciados.

Datos financieros, como números de tarjeta, nunca deben compartirse con versiones gratuitas de inteligencia artificial. (Liverpool + ChatGPT)

¿Qué medidas de prevención tener en cuenta al usar herramientas de inteligencia artificial?

Juan Pablo Cosentino, profesor en Dirección de Operaciones y Tecnología, enumera algunos hábitos para reducir el riesgo de la divulgación de información sensible a través de herramientas de inteligencia artificial:

Desactivar el entrenamiento del modelo cuando sea posible

del modelo cuando sea posible Usar chats temporales o modo incógnito para temas delicados

para temas delicados Anonimizar documentos reales antes de compartirlos

reales antes de compartirlos Borrar el historial regularmente

regularmente No pegar en el chat nada que no se mandaría por mail sin encriptar

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