Pocos conductores lo saben, pero este es el significado del color de fondo de las señales de tránsito: blanco, azul y verde

Dentro del sistema vial, los señalamientos tienen como función transmitir información específica a quienes transitan por carretera o ciudad: orientan sobre el sitio donde se encuentran, el destino, las condiciones del camino y regulan el tránsito para fortalecer la seguridad vial.
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¿Qué significa el color de fondo de las señales de tránsito en México?
De acuerdo con el Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México, las señales informativas pueden tener fondo en color blanco, verde, azul o amarillo, y cada uno transmite un tipo de información distinta. El código de colores completo es el siguiente:
- Blanco: restricción, información general y de recomendación
- Azul: servicios e información turística
- Verde: información de destino
- Rojo: alto y prohibición
- Amarillo: prevención
- Naranja: zona de obras
- Verde limón fluorescente: cruce de escolares
¿Qué tipos de señales de tránsito existen en México?
Según el Manual de la SCT, en México hay señalamientos horizontales y verticales. Los horizontales consisten en marcas y dispositivos colocados o pintados sobre el pavimento, guarniciones y estructuras (como rayas, botones reflectantes, etc).
En cambio, los señalamientos verticales son señales en tableros con pictogramas y leyendas que se ubican en postes, marcos y otras estructuras. Estos señalamientos se clasifican en cinco categorías:
- Señales restrictivas: indican limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad
- Señales preventivas: previenen sobre la existencia de algún riesgo potencial en la carretera
- Señales informativas: guían a las personas por carreteras y vialidades urbanas e informan sobre nombres, ubicación de ciudades, localidades y distancias
- Señales turísticas y de servicios: informan sobre la existencia de un servicio o lugar de interés turístico o recreativo
- Señales de mensaje cambiable
En cualquier caso, todos los señalamientos deben satisfacer una necesidad importante para la circulación vial, llamar la atención de quienes transitan por carreteras y vialidades, transmitir un mensaje claro y conciso, imponer respeto y ubicarse en el lugar apropiado.
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