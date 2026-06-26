Pocos conductores lo saben, pero este es el significado del color de fondo de las señales de tránsito: blanco, azul y verde

Dentro del sistema vial, los señalamientos tienen como función transmitir información específica a quienes transitan por carretera o ciudad: orientan sobre el sitio donde se encuentran, el destino, las condiciones del camino y regulan el tránsito para fortalecer la seguridad vial.

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¿Qué significa el color de fondo de las señales de tránsito en México?

De acuerdo con el Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México, las señales informativas pueden tener fondo en color blanco, verde, azul o amarillo, y cada uno transmite un tipo de información distinta. El código de colores completo es el siguiente:

Blanco : restricción, información general y de recomendación

: restricción, información general y de recomendación Azul : servicios e información turística

: servicios e información turística Verde : información de destino

: información de destino Rojo : alto y prohibición

: alto y prohibición Amarillo : prevención

: prevención Naranja : zona de obras

: zona de obras Verde limón fluorescente: cruce de escolares

Seguridad Vial Código de colores de las señales de tránsito en México. (Gobierno de México)

¿Qué tipos de señales de tránsito existen en México?

Según el Manual de la SCT, en México hay señalamientos horizontales y verticales. Los horizontales consisten en marcas y dispositivos colocados o pintados sobre el pavimento, guarniciones y estructuras (como rayas, botones reflectantes, etc).

En cambio, los señalamientos verticales son señales en tableros con pictogramas y leyendas que se ubican en postes, marcos y otras estructuras. Estos señalamientos se clasifican en cinco categorías:

Señales restrictivas : indican limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad

: indican limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad Señales preventivas : previenen sobre la existencia de algún riesgo potencial en la carretera

: previenen sobre la existencia de algún riesgo potencial en la carretera Señales informativas : guían a las personas por carreteras y vialidades urbanas e informan sobre nombres, ubicación de ciudades, localidades y distancias

: guían a las personas por carreteras y vialidades urbanas e informan sobre nombres, ubicación de ciudades, localidades y distancias Señales turísticas y de servicios : informan sobre la existencia de un servicio o lugar de interés turístico o recreativo

: informan sobre la existencia de un servicio o lugar de interés turístico o recreativo Señales de mensaje cambiable

En cualquier caso, todos los señalamientos deben satisfacer una necesidad importante para la circulación vial, llamar la atención de quienes transitan por carreteras y vialidades, transmitir un mensaje claro y conciso, imponer respeto y ubicarse en el lugar apropiado.

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