Tras terremotos en Venezuela, Lucas Trejo, exfutbolista de la Liga MX pide ayuda para localizar a su familia

La crisis que se vive en Venezuela tras los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 que se registraron el pasado 24 de junio sigue dando mucho de qué hablar, pues ahora se confirmó que el exfutbolista del Zacatepec de la Liga de Expansión, Lucas Trejo, está buscando a su familia tras el desplome del edificio en el que vivían.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que el hoy futbolista del Club Sport Marítimo de Venezuela, confirmó que tanto su esposa como sus dos hijos menores de edad, se mantienen en calidad de desaparecidos a más de 24 horas de los terremotos que azotaron al país sudaméricano.

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¿Qué se sabe de la familia de Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela?

De acuerdo con la información compartida por el mismo Lucas Trejos a través de sus redes sociales, el edificio en el que vivía junto a su familia en la zona de Playa Grande se derrumbó a raíz de los terremotos en Venezuela, por lo cual no ha podido tener contacto con ellos desde poco más de 24 horas.

Se señaló que sus seres queridos que se encuentran en calidad de no localizados son su esposa Yani Maranella, su hija de menos de 10 años Ainhoa Trejo Maranella y su hijo Aarón Trejo Maranella.

En la última actualización que Lucas Trejo compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, señaló que continúa en la búsqueda de sus seres queridos, destacando que pidió a sus seguidores el continuar orando por ellos.

Así quedó el edificio Cumanagoto, en Playa Grande, La Guaira, tras el #terremoto registrado en #Venezuela este #24Jun. Familiares gritan los nombres de sus allegados y no reciben respuestas.



En la residencia se encontraba la esposa e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo,… pic.twitter.com/tBKGbeiyB9 — VPItv (@VPITV) June 25, 2026

¿Qué pasó en Venezuela el 24 de junio?

Vale la pena recordar que fue durante la tarde-noche del pasado miércoles 24 de junio, que dos terremotos magnitud 7.2 y 7.5 azotaron las costas centrales de Venezuela, lo cual provocó el derrumbe de decenas de edificios y viviendas.

Se señaló que las principales zonas afectadas por los sismos en Venezuela fueron La Guaira, Caracas y Miranda, ciudades que registraron la mayor cantidad de desplomes y afectaciones en edificaciones.

¿Cuántas víctimas suman por terremotos en Venezuela?

Vale la pena mencionar que al momento suman más de 230 decesos y más de 4 mil 300 personas heridas por los terremotos en Venezuela, lo cual sigue representando una de las peores catástrofes de este tipo para la nación sudamericana.

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