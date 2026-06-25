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Suman 188 muertos y más de mil 500 heridos tras terremotos en Venezuela
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Caracas, Venezuela, en devastación total: equipos de emergencia excavan entre edificios colapsados

Reuters muestra cómo los servicios de emergencia se afanan en remover escombros tras la tragedia en Venezuela

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Por: Adriana Pacheco