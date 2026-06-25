Milagro en la tragedia: Rescate de bebé tras terremotos en Venezuela | VIDEO

El rescate de un bebé con vida de entre los escombros después de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, en una escena que ya le dio la vuelta al mundo y que rápidamente ya se convirtió en el símbolo de la esperanza en medio de una de las peores tragedias que enfrenta la nación caribeña en más de un siglo.

El rescate de un bebé con vida entre los escombros en Venezuela Dramática historia: Bebé rescatado de entre los escombros mientras el balance por los sismos en Venezuela sube a 188 muertos y 1,520 heridos.

Este pequeñito fue localizado por vecinos que participaban en las labores de auxilio y de acuerdo con los reportes difundidos por diversos medios locales, no sufrió lesiones pese a haber permanecido atrapado entre los escombros de una vivienda colapsada. De hecho varios videos de rescates rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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Mientras tanto, el balance oficial del víctimas sigue en aumento, ya que las autoridades locales reportan un total de 188 personas muertas, mil 520 heridos y alrededor de unas 200 personas desaparecías o atrapadas bajo los escombros, mientras que continúan con las labores de rescate.

🇻🇪 Esperanza en medio del dolor: un bebé fue rescatado con vida entre los escombros tras los #terremotos en #Venezuela [24/Jun/2026].



El rescate ocurrió en el estado de La Guaira, una de las regiones más devastadas por el doblete sísmico de 7.2 y 7.5 Mw. La propia comunidad… pic.twitter.com/nJ1i7yBMo6 — SASSLA (@SasslaMx) June 25, 2026

¿Qué ocurrió durante los terremotos en Venezuela?

Un par de sismos sucedieron durante la jornada del miércoles a Venezuela; estos movimientos alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5, con epicentros en la zona de Yaracuy y el municipio de Yumare.

Conforme a los expertos, la poca profundidad de los movimientos telúricos, de 13 y 10 kilómetros, incrementó significativamente el nivel de destrucción, afectando viviendas, edificios, hospitales y hasta las carreteras.

¿Hay más sobrevivientes de los escombros tras terremotos en Venezuela?

Además del rescate del bebé, equipos de emergencia lograron sacar con vida a tres germanos del complejo residencial Mansion Charaima, ubicado en Caraballeda, donde parte del edifico colapsó: “Somos tres... sí, somos hermanos”, respondió uno de ellos mientras era auxiliados por los rescatistas, en una escena que también generó esperanza entre familiares de personas desaparecidas.

Zonas más afectadas por los sismos en Venezuela

La ciudad costera de La Guaira fue una de las más golpeadas pos los sismos en Venezuela; el principal aeropuerto del país sufrió daños estructurales que obligaron a suspender sus operaciones.

En Citia La Mar, vecinos denunciaron edificios completamente destruidos y personas atrapadas bajo escombros. En tanto, Caracas también registró severos daños, especialmente en el sector de Altamira, donde colapsó un edificio de 22 pisos.

Los los testimonios reflejan la magnitud del desastre: “Mi casa se cayó completa, perdí a mi familia”, relato, uno de los afectados.

Sismos en Venezuela: ¿Qué medidas anunció el gobierno?

Las autoridades decretaron un estado de emergencia constitucional y declararon La Guaira como zona de desastre, además de qué suspendieron temporalmente el servicio del metro en Caracas, el ferrocarril de los Valles del Tuy y las actividades escolares para facilitar las tablas de rescate.

Ya se encuentra en camino el primero de tres aviones que trasladan al personal, equipo e insumos que brindarán ayuda a nuestros hermanos venezolanos.



Que Dios los guíe y los proteja durante esta misión 🇸🇻🇻🇪 pic.twitter.com/pCOQAFmZcT — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Al mismo tiempo, distintos países ofrecieron un apoyo humanitario, Estados Unidos anunció el envío de equipos especializados de búsqueda y de rescate, además de asistencia médica y ayuda para atender a los daminificados.

Mientras tanto, cientos de rescatistas continúan removiendo toneladas de escombros con la esperanza de encontrar más sobrevivientes. El rescate del bebé recuerda qué, incluso en medio de la devastación, la esperanza puede abrirse pasó entre las ruinas.

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