Por fin cambios importantes; características del iPhone 18 Pro y todo lo que sabemos al momento

El próximo iPhone 18 y el iPhone 18 Pro ya se encuentran en proceso de producción, por lo cual el producto de la marca Apple se ha ido colocando entre las tendencias más fuertes e importantes a nivel internacional, esto gracias a todo lo que promete la compañía en relación a actualizaciones y nuevas herramientas.

De acuerdo con el portal Tech Republic, expertos en tecnología y nuevos lanzamientos de marcas, señaló que este nuevo iPhone será uno de los más potentes y que más cambios tengan en cuanto a funcionalidad y uso de la Inteligencia Artificial (IA) en comparación con sus antecesores.

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¿Qué novedades tendrá el iPhone 18 y el iPhone 18 Pro?

Según la información dada a conocer por expertos en tecnología a nivel internacional, Apple está pensando en el iPhone 18 y el iPhone 18 Pro un diseño mucho más limpio en la parte trasera, así como un acabado más uniforme entre el cristal y el aluminio de la carcasa completa.

Por otro lado, se destacó que el iPhone 18 y el resto de sus nuevos productos podrían contar con una Dynamic Island más pequeña, lo cual permitirá un cambio muy notable en la zona de la pantalla y en especial en los componentes de Face ID.

Otras de las mejoras más importantes que podría tener el iPhone 18 y el iPhone 18 Pro según las filtraciones, son:

Nuevo chip de 2 nm

Mejoras en el rendimiento

Cámara principal de apertura variable

Mejoras en el teleobjetivo de la cámara

Cámara frontal de 24 megapíxeles

iOS 27 con una Siri más eficiente

IA de Siri mejorada

Batería de 5200 mAh

¿Cuánto costará el nuevo iPhone 18?

Si bien es cierto que aún no hay un precio oficial ni confirmado para el iPhone 18, es importante recordar que la tendencia de los costos de los productos Apple muestran un aumento de entre mil 500 y los 2 mil pesos por cada nuevo lanzamiento.

Por lo cual considerando que el precio del iPhone 17 superó la barrera de los 22 mil pesos, el iPhone 18 podría rondar entre los 23 mil 500 y los 24 mil pesos según el modelo y capacidad de almacenamiento.

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