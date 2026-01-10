Amazon remata iPad de 11ª generación de 11 pulgadas con chip A16 de 128 GB a solo 7,199 pesos

Amazon México lanzó una oferta destacada en tecnología al reducir el precio del iPad de 11ª generación con chip A16 a $7,199 pesos, un descuento del 15% sobre su precio original. El equipo es vendido directamente por Amazon como distribuidor autorizado de Apple, lo que garantiza autenticidad, soporte oficial y garantía completa.

La promoción se encuentra disponible desde enero de 2026 y aplica al modelo de 11 pulgadas, color azul, con 128 GB de almacenamiento y conectividad Wi-Fi, convirtiéndose en una de las mejores oportunidades para quienes buscan una tableta moderna a precio reducido.

¿Qué modelo de iPad está en oferta?

Se trata del iPad de 11 pulgadas con chip A16, lanzado por Apple en 2025 como su tableta de entrada más potente. Incorpora una pantalla Liquid Retina, almacenamiento base de 128 GB y compatibilidad con accesorios como Apple Pencil y teclados.

Este modelo representa un salto relevante frente a generaciones anteriores por su mayor velocidad, mejor autonomía y capacidad para ejecutar tareas de productividad, estudio y entretenimiento sin limitaciones.

¿Por qué el precio de $7,199 es relevante?

El descuento coloca al iPad en su nivel más bajo desde su lanzamiento. Normalmente se vende por arriba de los $8,500 pesos en tiendas físicas y distribuidores externos.

Esto amplía el acceso a dispositivos premium en un contexto económico donde los consumidores priorizan valor, durabilidad y soporte oficial.

Beneficios clave para el usuario

El chip A16 permite mayor fluidez en multitarea, edición ligera de video, juegos y aplicaciones educativas. Además, los 128 GB evitan la saturación rápida de almacenamiento.

Para estudiantes, docentes y trabajadores remotos, el iPad se consolida como una herramienta funcional para notas, videollamadas, lectura y consumo multimedia.

Garantía, envío y confianza de compra

El producto cuenta con un año de garantía oficial Apple y opción de contratar AppleCare+. Amazon ofrece devolución gratuita y envío rápido a todo México.

Esto reduce riesgos para el comprador y eleva la percepción de seguridad frente a ofertas de terceros sin respaldo oficial.

¿Dónde comprarlo y fecha estimada de entrega?

El iPad de 11ª generación con chip A16 se vende directamente en Amazon México en el siguiente enlace:



Cuenta con envío gratis con entrega el lunes 12 de enero o entrega rápida el sábado 11 de enero si se realiza el pedido dentro del tiempo indicado. El producto es original, nuevo y tiene garantía oficial de Apple.

