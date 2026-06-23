Walmart México lanzó una atractiva oferta para quienes buscan renovar su smartphone, al poner en promoción el Apple iPhone 16 de 128 GB en color Teal, uno de los modelos más recientes de Apple.

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iPhone 16 de 128GB precio

El dispositivo se encuentra disponible por 15,181 pesos, cuando su precio habitual es de 20,000 pesos, lo que representa un ahorro de 4,819 pesos, equivalente a cerca del 24% de descuento. La oferta aparece en la tienda en línea de Walmart, donde también se ofrece financiamiento de hasta 15 meses sin intereses, con pagos aproximados de 1,012.07 pesos mensuales.

Además del descuento directo, Walmart destaca que el equipo cuenta con garantía de 12 meses a través de YOUTEL, aunque la publicación señala que no aplica devolución para este producto.

Para consultar la oferta, los interesados pueden ingresar a la tienda en línea de Walmart aquí.

iPhone 16 de 128GB características

El iPhone 16 forma parte de la más reciente generación de teléfonos inteligentes de Apple y destaca por su diseño renovado, potencia de procesamiento y capacidades avanzadas de fotografía. La versión de 128 GB se mantiene como una de las configuraciones más demandadas por los consumidores debido a su equilibrio entre almacenamiento y precio.

Capacidad 128 GB

Pantalla Pantalla OLED de 6.1 pulgadas (diagonal) sin marco

Chip A18

Cámara 48 MP

Cámara 48 MP

Face ID

Sistema operativo iOS 18

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