El pato Merlín se ha convertido en la mascota no oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ y Banco Azteca lo llevará a ver a la Selección Mexicana en su próximo partido.

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Pato Merlín y su familia irán al Estadio Azteca

Fue mediante su cuenta de X que la empresa Banco Azteca dio a conocer que Merlín y su familia ya tienen asegurado su lugar en el Estadio Azteca para ver el partido de México vs Chequia que se llevará a cabo el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas para cerrar la Fase de Grupos.

Nos emociona compartirles que llevaremos al Pato Merlín y a su familia a cumplir su sueño de ser parte de la Tribuna Azteca, publicaron en X.

Pato Merlín

Merlín, el pato que se ha ganado el corazón de México y el mundo

Merlín se ha convertido en una estrella de las calles de CDMX, es la mascota de Karla Ivette Gómez y su hijo Christian quienes venden aguas en la capital.

El pato se volvió viral por aparecer con su camiseta de la Selección Mexicana caminando por Paseo de la Reforma y desde entonces se ha convertido en un símbolo en este evento de futbol.

¿Cómo entrará Merlín al Estadio Azteca?

Según el reglamento cualquier tipo de animales, excepto de asistencia tienen estrictamente prohibido estar al interior del estadio a menos que los organizadores de la competición lo autoricen de forma expresa cuando corresponda. Así que se espera que las autoridades correspondientes otorguen el permiso para que el pato Merlín acuda a apoyar a la Selección Nacional.

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