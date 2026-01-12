Lista de estaciones del Metro CDMX que son las más peligrosas para los celulares y cómo evitar que te lo roben

El robo de celulares a usuarios en el Metro CDMX es más común de lo que te imaginas y hay estaciones en las que este delito se comete con más frecuencia de acuerdo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país. Según los datos de la dependencia, en 2025 fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público 43 personas por robo de celulares en la red del transporte naranja, algunos con lujo de violencia y otros en los que fueron extraídos sin que la víctima lo notara.

🚨 Un video en redes muestra un enfrentamiento entre policías del Metro CDMX (@MetroCDMX) y varios usuarios en la estación Hidalgo. Según la autoridad, todo comenzó cuando un pasajero activó la palanca de emergencia tras un intento de robo el pasado 18 de octubre ⚠️ pic.twitter.com/70OLhii9sQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 22, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estaciones del Metro CDMX donde se roban más celulares

Los datos de la secretaría arrojan que son robo de celulares a los usuarios del Metro CDMX:

Pantitlán

Oceanía

San Lázaro

Chabacano

Centro Médico

Si pasas por alguna te recomendamos siempre tener tu celular guardado y en un lugar donde incluso puedas tener contacto constante con él.

Robo de celulares en el Metro CDMX a la baja

La estadística de este delito ha ido a la baja según la SSCCDMX pues entre los años 2018 y 2025, mil 986 personas fueron arrestadas por robos de celulares, pero este hecho ha ido a la baja en los últimos años. El registro más alto de detenidos por robos fue en el 2018, con mil 72 personas detenidas mientras que entre 2023 y 2024, se lograron 68 y 53 detenciones, respectivamente; lo que significa el 97% menos de detenciones que las que se llevaron a cabo hace 7 años .

La estación más peligrosa para los celulares es Pantitlán, una parada que representa una afluencia diaria de 113 mil 825 personas, lo que se refleja en un conglomerado anual de 41 millones de personas que viajan por las cuatro líneas a las que tiene transborde y que tiene rutas hacia el oriente, centro y norte de la CDMX, así como del Edomex.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.