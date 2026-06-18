La tienda en línea de la Bodega Aurrerá puso un descuento de hasta 3 mil pesos en el celular Oppo Reno 13 F de 256GB, el cual es considerado como uno de los mejores smartphones del mercado internacional gracias a su doble cámara, su capacidad de reproducción de juegos, así como por su sistema operativo.

De acuerdo con la tienda de autoservicio, este celular se puede comprar hasta con 12 meses sin intereses con tarjetas participantes, además de que se cuenta con la opción de entrega a domicilio dependiendo de la zona en la que vivan las y los interesados.

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Precio final del Oppo Reno 13 F en la Bodega Aurrerá

El precio original del celular Oppo Reno 13 F en la Bodega Aurrerá es de 8 mil 999 pesos, sin embargo con el descuento antes mencionado, el costo final queda en tan solo 5 mil 999 pesos que se pueden pagar hasta a 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

En caso de querer aprovechar los pagos mensuales, es importante mencionar que los abonos quedarían en tan solo 499.92 pesos, esto dependiendo del pago inicial que se busque hacer en la compra del celular de la marca Oppo.

Características del Oppo Reno 13 con descuento en Aurrerá

Antes de hablar de las características generales del Oppo Reno 13 F con descuento en Bodega Aurrerá, es importante informar que este se trata de un celular reacondicionado, es decir, que fue retirado del mercado por algún desperfecto o detalle estético.

Las características de funcionalidad del celular son las siguientes:

Desbloqueado para cualquier compañía

Pantalla de 6.67 pulgadas

RAM de 8GB

Sistema operativo Android

Doble cámara

¿Cómo aprovechar el descuento en el Oppo Reno 13 F?

En caso de querer aprovechar los descuentos en el Oppo Reno 13 F, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio antes mencionada, en el cual podrás seleccionar el producto, dirigirte al apartado de pago y colocar la dirección a la cual llegará el producto.

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