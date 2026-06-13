La tecnología de la marca Oppo parece no tener techo, pues a pesar de que ya cuentan con uno de los catálogos de smartphones más amplio a nivel mundial, la compañía se sigue renovando con lanzamientos como el del Find N6, considerado dentro del top tres de los mejores celulares a nivel internacional.

Y es que más allá de que su diseño cuenta con una pantalla plegable así como con cuatro cámaras de alta calidad, el celular inteligente de la compañía china fue desarrollado con tecnología Hasselblad que le permite al Find N6 tener una de las mejores ópticas en todos sus lentes.

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¿Qué se puede hacer con el Oppo Find N6?

De acuerdo con las mismas especificaciones presentadas por la marca, el Oppo Find N6 puede grabar video en 4K hasta 120 fps, además de que permite las tomas en cámara lenta hasta con 480 fps útil para grabar videos para redes sociales, coberturas de eventos y desarrollo de diseños.

Por otro lado se destaca que gracias a su Oppo AI Pen (lápiz inteligente), se pueden escribir notas a mano, dibujar, crear formatos en PDF, firmar documentos, hacer anotaciones sobre textos ya establecidos, además de que cuenta un rendimiento capaz de suplir a una tableta o una laptop pequeña.

Características generales del Oppo Find N6

La plataforma de Oppo México señala que el Find N6 cuenta con las siguientes características generales:

Cámara principal de 200 megapíxeles

Diseño ultradelgado de 8.93mm

Batería de 6000 mAh

AI Pen

Vidrio nanocristalino ultradelgado

Protección contra agua y polvo

120 Hz de tasa de refresco

Pantalla externa de 6.62 pulgadas

Pantalla interna de 8.12 pulgadas

Precio del Oppo Find N6

De acuerdo con la misma tienda en línea de Oppo, el celular Find N6 tiene un costo 40 mil 999 pesos en junio de este 2026, esto gracias a que cuenta con un descuento del 8% en la compra del producto a través de la liga oficial de la marca.

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