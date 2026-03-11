WhatsApp estrena control parental para leer y bloquear los mensajes de tus hijos

WhatsApp anunció este miércoles el lanzamiento de cuentas administradas por padres , un nuevo tipo de perfil diseñado específicamente para que los menores de edad puedan usar la aplicación bajo la supervisión directa de un adulto gracias a las opciones de control parental.

Esta novedad representa un salto significativo en materia de seguridad digital para las familias, ya que hasta ahora WhatsApp no ofrecía ningún mecanismo formal de control parental integrado en la plataforma.

La medida llega en un momento en que el debate sobre el uso de tecnología por parte de los niños está más vivo que nunca. Gobiernos, escuelas y organizaciones de salud mental llevan tiempo alertando sobre los riesgos de exponer a los menores a plataformas de mensajería sin ningún tipo de filtro o supervisión. WhatsApp, consciente de ese vacío, desarrolló esta solución con la participación directa de familias y expertos en bienestar infantil.

Cómo funciona la nueva opción de control parental de WhatsApp

El proceso de configuración requiere que el padre o tutor tenga a la mano dos dispositivos: el suyo propio y el teléfono que usará el menor. Ambos deben estar físicamente presentes para vincular las cuentas, lo que añade una capa de verificación presencial que dificulta que un niño configure su perfil de forma autónoma sin el conocimiento del adulto responsable.

Una vez activada la cuenta administrada, el padre o tutor obtiene un nivel de control que va mucho más allá de simplemente revisar el historial de conversaciones. El adulto puede decidir quién tiene permitido contactar al menor, gestionar a qué grupos puede unirse y revisar las solicitudes de mensaje que lleguen de contactos desconocidos. Toda esta gestión está protegida por un PIN parental en el dispositivo del menor, lo que garantiza que solo el adulto pueda modificar la configuración de privacidad.

Un punto fundamental que WhatsApp se encargó de aclarar es que el cifrado de extremo a extremo se mantiene intacto en todas las conversaciones personales, incluso en estas cuentas administradas. Esto significa que ni la propia empresa puede acceder al contenido de los mensajes privados. La privacidad de las conversaciones del menor sigue protegida, mientras que el control parental opera sobre aspectos estructurales: quién puede escribir, qué grupos son accesibles y cómo se configuran los ajustes de privacidad del perfil.

Control parental en mensajes: la función de WhatsApp que cambia las reglas del juego

Esta actualización llega de forma gradual. WhatsApp confirmó que el despliegue de las cuentas administradas se realizará progresivamente durante los próximos meses, y que la empresa estará recabando retroalimentación de los usuarios para seguir perfeccionando la herramienta. No se trata, por lo tanto, de una función disponible de inmediato para todos los usuarios en todo el mundo, sino de un lanzamiento escalonado que irá ampliando su alcance con el tiempo.

La plataforma también anunció que pondrá a disposición de los padres más herramientas e información relacionadas con la gestión de grupos, uno de los espacios donde los menores suelen estar más expuestos a contenidos inapropiados o a contactos no deseados. Los grupos en WhatsApp han sido históricamente un punto ciego para los padres, ya que cualquier miembro puede agregar a otro sin necesidad de una autorización explícita del propietario de la cuenta. Con esta nueva función, eso cambia radicalmente.

WhatsApp ya forma parte del día a día de millones de familias hispanohablantes: desde coordinar actividades escolares hasta recibir ese mensaje tranquilizador de "ya llegué a casa". Si tienes un hijo preadolescente que está comenzando a usar el celular, activar una cuenta administrada no es solo una opción recomendable, es el punto de partida más responsable para introducirlo al mundo de la mensajería digital sin dejarlo navegar solo.