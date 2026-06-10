Si tienes el pendiente de que te espíen en WhatsApp, en adn Noticias te tenemos la solución, y se trata de 8 funciones que blindarán tu cuenta y principalmente, tus chats.
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¿Cómo blindar tu cuenta de WhatsApp para evitar espías?
La primera medida es la verificación en dos pasos con un PIN de seguridad, cuya barrera principal evitará que un tercero registre tu número en otro teléfono, para activarlo:
- Ve a Ajustes
- Selecciona Cuenta
- Activa la verificación en dos pasos
- Crea un un PIN que solo tú conozcas
- Añade un correo de recuperación por si olvidas la clave
Otra opción es activar el bloqueo biométrico a través de App Lock y Chat Lock, el cuál añade una capa de seguridad física que puedes desbloquear con FaceID, Touch ID o huella dactilar para abrir chats específicos que quieras ocultar de la lista principal en una carpeta privada.
La tercera alternativa es proteger tu dirección IP en llamadas, que al activarse en Privacidad, Avanzado; impide que personas rastreen tu ubicación geográfica a través de este contacto por WhatsApp enrutando la conexión por los servidores de la app.
Otra manera es controlar tus metadatos, una función de privacidad avanzada que puede restringir a quien ve tu foto de perfil, tu “info” y tu última conexión. Solo debes configurar en “Nadie” o “Mis contactos” para evitar que bots o extraños recopilen tu actividad.
Otra opción para protegerte es activar la función de mensajes temporales y vista única, lo que te ayudará a “eliminar” tu contenido sensible. Solo activa el temporizador de mensajes a 24 horas, 7 días o 90 días. Asimismo, al enviar fotos o videos, activa la función “1″ para que el archivo se borre automáticamente tras ser visto.
Contra el spam, tenemos una recomendación genial, solo debes:
- Ir al menú de Privacidad
- Seleccionar “Avanzado”
- Activar la opción de “Bloquear mensajes de cuentas desconocidas”
Esto te ayudará a reducir el bombardeo de intentos o estadas.
Finalmente, las copias de Seguridad en WhatsApp te permitirá cifrar de extremo a extremo tus copias de seguridad en la nube a través de iCloud o Google Drive, lo que es vital hoy día porque la nube tiene filtros más estrictos contra los atacantes.
Para activarlo debes:
- Ir a Ajustes
- Luego a Chats
- Seleccionar Copia de seguridad
- Activar la opción de Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo
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