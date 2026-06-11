Los amantes de la tecnología y quienes buscan renovar su celular tienen una oportunidad única. Walmart tiene en promoción Honor Magic 8 Lite, un dispositivo que destaca por su potente cámara.

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Honor Magic 8 Lite precio

Actualmente, el equipo se encuentra disponible por 5,799 pesos, cuando su precio habitual es de 6,779 pesos, lo que representa un descuento directo de 980 pesos.

Además del ahorro, los compradores pueden aprovechar la opción de financiamiento de hasta 15 meses sin intereses, con pagos mensuales de 386.60 pesos. Puedes conseguir la oferta aquí.

Honor Magic 8 Lite características

El Honor Magic 8 Lite es un smartphone de gama media que destaca por su increíble batería de larga duración (hasta 7500-8300 mAh) y su diseño ultrafino. Ofrece una excelente relación calidad-precio y es ideal para quienes buscan autonomía y resistencia.

Pantalla: AMOLED de 6.79 pulgadas, resolución 1.5K y tasa de refresco adaptativa de 120Hz.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (Octa-core).

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento: 256 GB o 512 GB (no expandible).

Cámaras: Principal de 108 MP con estabilización óptica (OIS). Gran angular de 5 MP. Cámara frontal: 16 MP.

Batería: Entre 7.500 mAh y 8.300 mAh (tecnología de silicio-carbono) con carga rápida de 66 W.

Sistema Operativo: MagicOS 9.0 (basado en Android 15).

Resistencia: Certificación IP69K (alta resistencia al polvo y al agua).

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC.

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