Para quienes disfrutan de jugar videojuegos hay una promoción imperdible, pues la consola Nintendo Switch de 32 GB con Super Mario Bros Wonder tiene un descuentazo, te decimos dónde puedes comprarla.

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Oferta de Nintendo Switch de 32 GB

En Bodega Aurrera, el Nintendo Switch de 32 GB con Super Mario Bros Wonder y 3 meses de suscripción online tiene un precio regular de 7 mil 399 pesos, pero con el descuento solo pagarás 4 mil 690 pesos, así que te ahorrarás 2 mil 709 pesos. Además, tienes la opción de pagarlo a 20 meses sin intereses de 234.50 pesos.

¿Qué incluye el paquete?

La consola cuenta con una base y joy-con izquierdo de color rojo neón y el derecho azul neón, correas de los controles, armazón, cable HDMI de alta velocidad, adaptador de corriente. Su batería es de litio y la pantalla tiene un tamaño de 15.75 centímetros y capacidad de almacenamiento de 32 GB.

Al comprar esta consola incluye el juego Super Mario Bros Wonder y una suscripción individual de 3 meses de Nintendo Switch Online. Algunos de los videojuegos más destacados con Mario Kart 8 Deluxe, Luigi’s Mansion 2 HD, Super Mario Odyssey, Minecraft, Animal Crossing, The Legend of Zelda, Splatoon, Pikmin.

Otras ofertas disponibles

También puedes comprar el videojuego EA Sports FC 2026 que esta rebajado a 899 pesos o el control PDP Rock Candy Inalámbrico que tiene un precio de 599 pesos.

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