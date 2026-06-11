El Sol lanzó una de sus llamaradas más intensas y la NASA lo captó: esto es lo que puede pasar en la Tierra

El Sol emitió una fuerte llamarada solar recientemente. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, que monitorea el Sol de forma continua, captó una imagen del evento ocurrido el 3 de junio de 2026.

La llamarada fue clasificada como una X1.0 (la clase X es la más intensa en la escala de llamaradas solares, y el número indica información adicional sobre su potencia).

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¿Qué efectos puede tener la llamarada solar X1.0 en la Tierra?

Tal como comunicó la NASA en su sitio web, las llamaradas solares son “potentes explosiones de energía”. Según la agencia espacial, este tipo de eventos puede tener diferentes consecuencias para la vida en la Tierra, como:

Interferencias en las comunicaciones por radio

en las Afectaciones en las redes eléctricas

Distorsiones en las señales de navegación

Riesgos para naves espaciales y astronautas

Llamarada solar El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó esta imagen de una llamarada solar (que se aprecia como el destello brillante en la parte superior derecha) el 3 de junio de 2026. La imagen muestra un subconjunto de luz ultravioleta extrema que resalta el material extremadamente caliente de las llamaradas y que está coloreado en rojo. (NASA/SDO)

¿Cómo monitorea la NASA el clima espacial y qué hace para proteger a la Tierra?

La NASA mantiene una flota de naves espaciales que estudian de forma constante la actividad solar, la atmósfera solar y las partículas y campos magnéticos en el entorno cercano a la Tierra.

Cuando ocurren llamaradas solares, como la que ocurrió recientemente, lo comunica a través de sus canales oficiales. A su vez, los pronósticos, alertas y avisos oficiales sobre el impacto del clima espacial en la Tierra son emitidos por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA.

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