La sorprendente imagen del lago de Chapala en Jalisco que un astronauta de la NASA hizo viral desde el espacio

Una imagen tomada desde el espacio y difundida por la NASA llamó la atención de científicos y amantes de la astronomía. Durante una órbita sobre el océano Pacífico, un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional captó una fotografía en ángulo oblicuo del Lago de Chapala, el mayor lago de agua dulce de México.

La toma permite observar con claridad el paisaje del occidente del país, incluidos varios centros urbanos y formaciones volcánicas que rodean esta enorme cuenca natural situada entre los estados de Jalisco y Michoacán.

Así se ve el lago de Chapala desde el espacio

En la imagen se distingue la ciudad de Guadalajara, ubicada al norte del lago y asentada entre el Río Santiago y el complejo volcánico de la Sierra de La Primavera. También aparecen otros centros urbanos más pequeños, como Chapala, Sahuayo y Ocotlán, visibles como manchas claras dispersas alrededor del lago.

La fotografía destaca además el entorno geológico del área. El lago se encuentra dentro del Cinturón Volcánico Transmexicano, una extensa franja volcánica que atraviesa el país desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México. Aunque muchos de los conos volcánicos cercanos están extintos o inactivos, la región aún alberga volcanes activos como el Volcán de Colima, situado al suroeste del área captada.

La imagen del Lago de Chapala desde el espacio|NASA

Una cuenca formada por fuerzas tectónicas

El Lago de Chapala se localiza en la intersección de tres fosas tectónicas, zonas donde la corteza terrestre se hunde debido al movimiento de fallas geológicas. Este fenómeno dio origen a la cuenca donde hoy se acumula el agua que llega principalmente a través de dos ríos: Río Lerma y Río Zula.

Desde el lago, el Río Santiago transporta el agua a lo largo de unos 430 kilómetros hasta desembocar en el océano Pacífico.

En la misma imagen también aparecen otros cuerpos de agua cercanos, como la Laguna de San Marcos y la Laguna de Sayula. Esta última forma parte del Convenio Ramsar sobre los Humedales, un acuerdo internacional que protege ecosistemas clave para aves migratorias y otras especies.

La tecnología detrás de la fotografía espacial

La imagen fue capturada el 23 de enero de 2025 por un integrante de la Expedición 72 de la Estación Espacial Internacional utilizando una cámara Nikon Z9 con una distancia focal de 170 milímetros.

El material fue difundido por la NASA a través de la Instalación de Observación de la Tierra de la tripulación de la EEI y la Unidad de Ciencias de la Tierra y Teledetección del Centro Espacial Johnson.