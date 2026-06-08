Liverpool remata la pantalla LG OLED B5 de 55 pulgadas con panel OLED evo y Dolby Atmos

La Smart TV LG OLED B5 de 55 pulgadas, uno de los televisores premium más codiciados por los entusiastas del cine y los videojuegos debido a su pureza de negros— pasó de $34,299 a solo $14,999 pesos en la tienda en línea de Liverpool, lo que representa un espectacular ahorro directo de $19,300 pesos. La rebaja sitúa este panel de gama alta en un rango de precio sumamente agresivo, colocándolo por debajo de las líneas LED tradicionales de la competencia y convirtiéndola en una de las mejores oportunidades del mercado mexicano actual para acceder a la tecnología autoiluminada. La oferta está sujeta a la disponibilidad del inventario central de la tienda.

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Liverpool facilita la adquisición de este equipo mediante atractivos esquemas de financiamiento: ofrece la opción de comprar al contado o diferir el costo hasta 9 meses sin intereses con pagos fijos de $1,833.21 pesos mensuales al utilizar la tarjeta departamental o tarjetas de crédito bancarias participantes.

Qué ofrece la línea B5 de LG frente a las pantallas LED tradicionales

La serie LG OLED B5 se consolida en el mercado por integrar la tecnología de píxeles autoiluminados, lo que significa que prescinde por completo de cualquier sistema de retroiluminación trasera. Cada píxel se enciende y apaga de forma independiente, logrando un contraste infinito y negros puros absolutos imposibles de replicar por paneles LED, QLED o Mini LED. Además, esta generación incorpora mejoras sustanciales en el brillo y la eficiencia del panel, impulsadas por la suite de inteligencia artificial de la firma surcoreana, optimizando la visualización tanto en habitaciones oscuras como iluminadas.

Pantalla LG Smart TV OLED de 55 pulgadas 4K en Liverpool Ahorro directo de $19,300 pesos. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de LG México para el modelo OLED55B5PSA:

Pantalla: Panel OLED de 55 pulgadas con resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles) y ángulos de visión perfectos.

Panel con resolución (3,840 x 2,160 píxeles) y ángulos de visión perfectos. Procesador: alpha 7 AI Gen8 , un chip con aprendizaje profundo que reescala cualquier contenido a 4K, mejorando la textura de los rostros, la nitidez del texto y la paleta de colores escena por escena.

, un chip con aprendizaje profundo que reescala cualquier contenido a 4K, mejorando la textura de los rostros, la nitidez del texto y la paleta de colores escena por escena. Audio de cine: Sistema de sonido compatible con Dolby Atmos y AI Sound Pro , que simula un entorno acústico envolvente y prioriza la claridad de los diálogos.

Sistema de sonido compatible con y , que simula un entorno acústico envolvente y prioriza la claridad de los diálogos. Frecuencia de Actualización: 120Hz nativos con compatibilidad para NVIDIA G-Sync , AMD FreeSync Premium y VRR , consolidándose como una opción ideal para consolas de videojuegos de última generación.

con compatibilidad para , y , consolidándose como una opción ideal para consolas de videojuegos de última generación. Sistema Operativo: webOS , plataforma intuitiva compatible con perfiles de usuario personalizados, AI Magic Remote con puntero de movimiento y acceso nativo a Netflix , Disney+ , Prime Video , Max , YouTube , entre otras.

, plataforma intuitiva compatible con perfiles de usuario personalizados, con puntero de movimiento y acceso nativo a , , , , , entre otras. Conectividad: 4 puertos HDMI 2.1 de alta velocidad (con soporte eARC y ALLM), múltiples entradas USB, WiFi y Bluetooth de alta fidelidad.

Envío a domicilio sin costo y respaldo en México

La pantalla se vende de manera oficial a través de la plataforma digital de Liverpool e incluye el beneficio de envío a domicilio gratis a cualquier punto del país a través del servicio de logística propio de la tienda. Debido a las especificaciones de empaque de los paneles OLED (los cuales destacan por un grosor milimétrico ultra delgado), se aconseja verificar las rutas de acceso en el hogar antes de la entrega. El tiempo estimado de distribución suele oscilar entre los 2 y 5 días hábiles dependiendo de la localidad del comprador.

El equipo cuenta con el respaldo de la garantía oficial de LG México por un periodo de un año contra defectos de fabricación en componentes y panel, siendo indispensable conservar el comprobante de compra digital. Este masivo remate de inventario se alinea de forma perfecta para los usuarios que buscan la máxima calidad de imagen para seguir el desarrollo del Mundial 2026 o que planean el regalo tecnológico ideal para el Día del Padre.

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