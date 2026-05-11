Walmart remata la pantalla TCL QLED Pro de 85 pulgadas: Dolby Vision, 120 Hz y diseño sin bordes

La pantalla TCL QLED Pro de 85 pulgadas tiene un precio rebajado de $21,790 en Walmart, frente a su costo original de $34,999. Esta rebaja representa un ahorro directo de $13,209, una de las promociones más competitivas del retail mexicano para televisores de gran formato con tecnología avanzada.

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¿Cuánto cuesta el TCL QLED Pro de 85″ en Walmart?

El precio final de la TCL QLED Pro de 85″ en Walmart es de $21,790. Su precio original era de $34,999, lo que significa un descuento del 37.7% o $13,209 menos. Para facilitar la compra, Walmart ofrece hasta 24 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, con pagos mensuales de aproximadamente $907.92.

Entre los bancos que podrían aplicar son BBVA, Citibanamex y Santander, dependiendo de las promociones vigentes. Además, se acepta pago de contado con tarjetas de débito, crédito, efectivo en cajas de tienda o transferencia electrónica.

TV TCL 85 pulgadas 4K QLED Smart en Walmart TV TCL 85 pulgadas 4K QLED Smart en Walmart (Walmart)

¿Cuáles son las características del TCL QLED Pro de 85″?

La TCL QLED Pro de 85″ integra tecnología QD-Mini LED, que combina puntos cuánticos para colores vibrantes con mini LEDs para un control preciso del contraste y negros profundos. Su pantalla de 85 pulgadas tiene resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) y tasa de refresco de 144Hz VRR, ideal para videojuegos en consolas como PS5 y Xbox Series X, eliminando el desenfoque de movimiento.

El sistema operativo es Google TV, que centraliza aplicaciones de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video y YouTube con recomendaciones personalizadas. En audio, incluye sistema Onkyo con soporte para Dolby Atmos, ofreciendo experiencia envolvente sin necesidad de barras de sonido externas.

Es compatible con formatos HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG, adaptando la imagen a cualquier condición de luz. Su diseño sin bordes aporta una inmersión visual completa, mientras que la relación costo-beneficio bajo este descuento actual la posiciona como una opción competitiva frente a marcas premium.

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