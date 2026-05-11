Walmart remata la pantalla TCL QLED Pro de 85 pulgadas: Dolby Vision, 120 Hz y diseño sin bordes

La pantalla TCL QLED Pro de 85 pulgadas tiene un precio rebajado de $21,790 en Walmart, frente a su costo original de $34,999. Esta rebaja representa un ahorro directo de $13,209, una de las promociones más competitivas del retail mexicano para televisores de gran formato con tecnología avanzada.
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¿Cuánto cuesta el TCL QLED Pro de 85″ en Walmart?
El precio final de la TCL QLED Pro de 85″ en Walmart es de $21,790. Su precio original era de $34,999, lo que significa un descuento del 37.7% o $13,209 menos. Para facilitar la compra, Walmart ofrece hasta 24 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, con pagos mensuales de aproximadamente $907.92.
Entre los bancos que podrían aplicar son BBVA, Citibanamex y Santander, dependiendo de las promociones vigentes. Además, se acepta pago de contado con tarjetas de débito, crédito, efectivo en cajas de tienda o transferencia electrónica.
¿Cuáles son las características del TCL QLED Pro de 85″?
La TCL QLED Pro de 85″ integra tecnología QD-Mini LED, que combina puntos cuánticos para colores vibrantes con mini LEDs para un control preciso del contraste y negros profundos. Su pantalla de 85 pulgadas tiene resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) y tasa de refresco de 144Hz VRR, ideal para videojuegos en consolas como PS5 y Xbox Series X, eliminando el desenfoque de movimiento.
El sistema operativo es Google TV, que centraliza aplicaciones de streaming como Netflix, Disney+, Prime Video y YouTube con recomendaciones personalizadas. En audio, incluye sistema Onkyo con soporte para Dolby Atmos, ofreciendo experiencia envolvente sin necesidad de barras de sonido externas.
Es compatible con formatos HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG, adaptando la imagen a cualquier condición de luz. Su diseño sin bordes aporta una inmersión visual completa, mientras que la relación costo-beneficio bajo este descuento actual la posiciona como una opción competitiva frente a marcas premium.
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