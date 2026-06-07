Bodega Aurrera desploma la pantalla TCL Q651G QLED Pro de 75 pulgadas con HDR Pro+ y plan a 13 meses sin intereses

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va de junio para pantallas TCL de formato grande con tecnología QLED. La Smart TV TCL QLED Pro 4K UHD 75 pulgadas, modelo 75Q651G —modelo 2024 con Google TV— pasó de $15,989 a $14,079 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,910 pesos y equivale al 12% de descuento sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 13 meses sin intereses de $1,083.00 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad inferior al precio combinado promedio de varios servicios de streaming. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece la línea Q651G de TCL frente a la familia QLED accesible

El TCL 75Q651G es uno de los modelos de gama media-alta dentro de la familia QLED 2024 de TCL y se posiciona en el escalón Q6 Pro como referencia de QLED Pro con Quantum Dot. La diferencia técnica frente a las líneas QLED tradicionales —incluyendo el TCL QLED 65″ cubierto recientemente en Bodega Aurrera el 12 de mayo y el TCL QD-Mini LED 55QM5K del 1 de junio— se concentra en cuatro áreas: panel QLED Pro con Quantum Dot, procesador AiPQ con IA, suite HDR Pro+ completa y refresco nativo 120 Hz con Game Accelerator 120.

TV TLC 75 Pulgadas Smart TV UHD 4K en Bodega Aurrera Descuento directo de $1,910. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de TCL México para el modelo 75Q651G:

Pantalla: QLED Pro de 75 pulgadas con tecnología Quantum Dot que cubre casi la totalidad del espacio de color DCI-P3 para tonos vibrantes y precisos.

QLED Pro de 75 pulgadas con tecnología Quantum Dot que cubre casi la totalidad del espacio de color DCI-P3 para tonos vibrantes y precisos. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: AiPQ Pro con IA de aprendizaje profundo que optimiza color, contraste y claridad escena por escena para una experiencia 4K HDR cinematográfica.

AiPQ Pro con IA de aprendizaje profundo que optimiza color, contraste y claridad escena por escena para una experiencia 4K HDR cinematográfica. HDR: HDR Pro+ con soporte completo para Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG , los cuatro formatos HDR más avanzados disponibles en streaming.

con soporte completo para , los cuatro formatos HDR más avanzados disponibles en streaming. Retroiluminación: High Brightness+ LED Backlight para imágenes más brillantes en escenas con luz ambiental.

High Brightness+ LED Backlight para imágenes más brillantes en escenas con luz ambiental. Tasa de refresco: Motion Rate 240 con inserción de cuadro MEMC para movimientos fluidos en deportes y cine de acción.

Motion Rate 240 con inserción de cuadro MEMC para movimientos fluidos en deportes y cine de acción. Gaming: Game Accelerator 120 con VRR hasta 120 Hz para gaming sin retraso, además de ALLM (Auto Low Latency Mode) y compatibilidad con FreeSync en consolas PS5 y Xbox Series X.

con VRR hasta 120 Hz para gaming sin retraso, además de y compatibilidad con FreeSync en consolas PS5 y Xbox Series X. Audio: sistema con Dolby Atmos , DTS Virtual:X y Modo de Diálogo Mejorado que asegura claridad en las voces incluso en escenas con audio mezclado.

sistema con , DTS Virtual:X y Modo de Diálogo Mejorado que asegura claridad en las voces incluso en escenas con audio mezclado. Sistema operativo: Google TV con acceso unificado a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y catálogo completo de Google Play Store.

con acceso unificado a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y catálogo completo de Google Play Store. Asistente de voz: Google Assistant integrado con micrófono manos libres y compatibilidad con Amazon Alexa y Apple HomeKit para control del hogar inteligente desde la pantalla.

Google Assistant integrado con micrófono manos libres y compatibilidad con para control del hogar inteligente desde la pantalla. Conectividad: WiFi de doble banda, Bluetooth, 4 puertos HDMI (uno con eARC), USB, Ethernet y Chromecast integrado.

WiFi de doble banda, Bluetooth, 4 puertos HDMI (uno con eARC), USB, Ethernet y Chromecast integrado. Diseño: marco metálico delgado con base ajustable en ancho para acomodar barra de sonido debajo.

Forma de envío y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque (más de 1.68 metros de ancho para una pantalla de 75 pulgadas), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega o coordinar el servicio de instalación a domicilio que Bodega Aurrera ofrece como servicio adicional. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial TCL México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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