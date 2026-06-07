Costco remata la pantalla LG QNED82 de 75 pulgadas con Atenuación local avanzada, webOS y plan extendido para socios

La Smart TV LG QNED AI QNED82 4K de 75 pulgadas, modelo 75QNED82ASG —modelo 2025 con webOS— pasó de $21,999 a $17,999 pesos en Costco para socios con membresía vigente, lo que representa un ahorro directo de $4,000 pesos y equivale al 18% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa la pantalla LG de gama media por debajo de los $18,000 pesos, un rango competitivo dentro del catálogo Costco donde compite directamente con las líneas Samsung Crystal UHD y QLED estándar en el mismo tamaño. La oferta tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2026.
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Costco habilita las opciones habituales de pago para socios: contado, tarjeta de crédito, débito, certificado de recompensa y financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. El descuento aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva), que puede tramitarse en el momento de la compra en sucursal o en línea desde costco.com.mx.
Qué ofrece la línea QNED82 frente a la familia QNED de LG
El LG QNED82 es uno de los modelos de gama media-alta dentro de la familia QNED 2025 de LG y se posiciona por debajo de las líneas QNED evo MiniLED (QNED85, QNED87, QNED90, QNED92, QNED9M). La diferencia técnica frente a esas líneas superiores con Mini LED se concentra en tres áreas: tecnología de retroiluminación, procesador y atenuación local. Mientras las líneas QNED evo usan retroiluminación Mini LED con miles de zonas de control independiente, el QNED82 mantiene retroiluminación LED tradicional con Atenuación local avanzada, una tecnología de control de luz menos granular pero más accesible en precio.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de LG México para el modelo 75QNED82ASG:
- Pantalla: QNED 4K UHD de 75 pulgadas con tecnología Color Dinámico QNED que ofrece una paleta de colores de gran intensidad.
- Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).
- Procesador: alpha 7 AI Gen8 con escalado Super 4K AI que mejora la resolución, brillo y claridad del contenido HD y FHD.
- HDR: soporte HDR10 y HLG.
- Atenuación: Atenuación local avanzada —tecnología de regulación de luz con precisión que muestra los detalles más sutiles en escenas oscuras y claras—.
- Suite de IA: AI Picture Pro y AI Sound Pro con procesamiento de imagen y audio escena por escena para mejorar contraste, color y diálogos.
- Reconocimiento de voz AI: Voice ID que reconoce voces individuales y ofrece recomendaciones personalizadas (disponible en TVs LG OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzadas a partir de 2024).
- Asistente integrado: AI Search con compatibilidad con Microsoft Copilot para búsquedas conversacionales sobre contenido en streaming, deportes o configuraciones del televisor.
- Sistema operativo: webOS con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, LG Channels y LG Art Gallery.
- Control remoto: AI Magic Remote con sensor de movimiento, rueda de desplazamiento, controles de voz y nuevo botón AI dedicado para activar el asistente desde cualquier momento.
- Conectividad: WiFi, Bluetooth, múltiples puertos HDMI, USB, Ethernet y compatibilidad con Apple AirPlay y Google Cast.
- Audio: AI Sound Pro con Dynamic Sound Booster para experiencia sonora más potente y simulación de audio envolvente 9.1.2.
Forma de envío en Coscto y garantía del producto
El producto se vende y envía directamente por Costco con cobertura nacional. El descuento de socios aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva); por las dimensiones del empaque (más de 1.68 metros de ancho para una pantalla de 75 pulgadas), Costco recomienda verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega. El servicio de mensajería deja el equipo en la entrada del domicilio en primer piso, sin subir escaleras ni usar elevadores ni desempacar el equipo, según las condiciones estándar de Costco para pantallas de gran formato. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye garantía oficial LG México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Costco también ofrece su política de devolución estándar para socios, que permite verificar el funcionamiento del equipo dentro del periodo definido por la membresía. La oferta tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2026, lo que da margen al comprador para evaluar la decisión durante el arranque del Mundial 2026 y la antesala del Día del Padre.
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