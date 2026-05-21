Existe un problema que ya alcanzó a gran parte de la población y se trata del cortisol alto y del estrés crónico. Esta hormona, producida por las glándulas suprarrenales, regula la energía de tu cuerpo y la presión arterial, subiendo de forma natural por las mañanas.

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Sin embargo, mantener el cortisol elevado de forma prolongada —esto por las rutinas aceleradas y la falta de descanso— altera el sistema hormonal y metabólico.

¿Cuáles son los síntomas de alerta del estrés hormonal?

El cortisol afecta gravemente a tu cuerpo, y los síntomas de alerta incluyen:

Fatiga constante

Insomnio

Sueño interrumpido

Irritabilidad

Ansiedad

Antojos frecuentes de azúcar

Problemas de concentración

¿Cuál es el hábito GRATIS que cura el estrés?

Especialistas de Mayo Clinic encontraron que el hábito gratis que puedes hacer para deshacerte del estrés, es caminar diariamente de 20 a 40 minutos, preferentemente al aire libre.

Esto se debe a que, gracias a la exposición a la luz solar, se regulan el reloj biológico y la producción de melatonina, mejorando así la calidad del sueño y estabilizando el cortisol.

Otros ajustes al estilo de vida que son esenciales para mantenerte bien anímicamente son:

Mantener horarios fijos para dormir incluso fines de semana

Apagar todo tipo de pantallas antes de acostarse para romper el ciclo de estrés

Reducir el consumo de café y refrescos energéticos, especialmente por la tarde noche

Dedicar unos minutos al día para respirar profundamente y así desactivar la respuesta de alerta del sistema nervioso

Según Harvard el “mecanismo biológico” tiene una forma de reducir los niveles de cortisol caminando de 20 a 30 minutos en un entorno natural. Este fenómeno fue bautizado como “píldora de naturaleza” y demostró —en ensayos clínicos— la caída del 21.3% de las enzimas de la hormona del estrés.

La respuesta es sencilla, ¿quieres menos estrés en tu vida? La solución está en la naturaleza y el ejercicio suave.