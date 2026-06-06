La Ciudad de México (CDMX) se convertirá en la capital de los Récords Guinness, pues luego de que hace un par de semanas se rompiera una marca con el mural de futbol más grande del mundo, ahora se repitió la historia con la “ola más grande a nivel global” que se llevó a cabo sobre Paseo de la Reforma.

Fue desde las 09:00 horas de este sábado 6 de junio, que miles de personas comenzaron a llegar a las inmediaciones del Ángel de la Independencia, esto con la finalidad de participar en la llamada ola más grande del mundo fuera de un estadio de futbol y demás.

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Video de la ola más grande del mundo en CDMX

Fueron las cuentas oficiales de Webcams de México, las que compartieron imágenes y videos de los miles de asistentes que reunió la convocatoria sobre Paseo de la Reforma, esto con la finalidad de participar en el Récord Guinness que se dispuso a romper la CDMX este sábado 6 de junio.

Fue desde la la glorieta del Ángel de la Independencia hasta la zona del Caballito, que miles de personas se reunieron para romper este Récord Guinness en el marco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

🌊🇲🇽 México hace historia con la #ola más grande del mundo. #RécordGuinness



Hoy, sobre Paseo de la Reforma, miles de personas se reunieron para formar una ola monumental y ser parte de un momento histórico.



Entre emoción, alegría y pasión por el futbol, la afición mexicana… pic.twitter.com/nKZboHxzO7 — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 6, 2026

¿Cuántas personas participaron en la ola más grande del mundo?

Es importante mencionar que hasta el momento no se ha dado a conocer la cifra exacta de las personas que participaron en esta movilización masiva en la capital del país, sin embargo, se estima que fueron más de 70 mil personas las que acudieron al evento sobre Paseo de la Reforma.

¿Cómo se hace el registro para un Récord Guinness?

Vale la pena mencionar que el registro para competir por un Récord Guinness se puede hacer directamente en la plataforma web oficial de la organización, en la cual puedes ingresar dentro del siguiente enlace.

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