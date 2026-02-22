El celular que rompió un Récord Guinness por su pantalla llega a México: Conoce al HONOR Magic8 Lite

HONOR acaba de confirmar la llegada oficial de uno de sus smartphones más robustos a territorio nacional. Se trata del HONOR Magic8 Lite, un equipo de gama media que busca diferenciarse por su durabilidad extrema y una autonomía que promete olvidar el cargador por días. Lo más curioso es que este teléfono no solo presume resistencia en papel, sino que cuenta con un reconocimiento oficial por ello.

El récord del HONOR Magic8 Lite

Según la marca, el dispositivo obtuvo el Récord Guinness por la caída a mayor altura de un smartphone, resistiendo 6,133 metros sin daños estructurales ni funcionales. Para lograrlo, integra materiales de amortiguación y protección Corning Gorilla Glass Victus 2 en la pantalla. Además, cuenta con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, lo que lo hace apto para soportar polvo, inmersiones en agua e incluso chorros a presión en condiciones extremas. También recibió la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple de SGS.

En cuanto a lo que ofrece por dentro, el equipo mantiene especificaciones competitivas para su segmento. Aquí los detalles más relevantes:



Pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 6,000 nits.

con tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 6,000 nits. Batería de 8,300 mAh con carga rápida de 66W y carga inversa de 7.5W.

con carga rápida de 66W y carga inversa de 7.5W. Procesador Snapdragon 6 Gen 4 acompañado de 8 GB de RAM.

acompañado de 8 GB de RAM. Cámara principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica.

con estabilización óptica. Sistema operativo MagicOS 9 basado en Android 15.

HONOR Magic8 Lite.|HONOR

Rendimiento y precio

La autonomía es uno de los puntos que más resalta HONOR. Mientras que en Europa existe una versión con 7,500 mAh por regulaciones, en México llega con la capacidad completa de 8,300 mAh. Esto, sumado a las funciones de ahorro, permite una duración extendida. En conectividad, no faltan las redes 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 y NFC para pagos móviles.

El diseño está disponible en negro medianoche, dorado amanecer y rojo cobrizo, siendo este último exclusivo para el mercado mexicano. El precio oficial es de 8,999 pesos para la versión de 256 GB y 9,999 pesos para la de 512 GB. Durante el lanzamiento, hay un cupón de 1,000 pesos de descuento en la versión base, válido hasta el 28 de febrero.

La compra incluye 12 meses de protección de pantalla y tapa trasera, 12 meses contra daños por agua y 24 meses de garantía en batería. Como promoción adicional, se puede adquirir una tablet HONOR Pad X8a por 1,999 pesos con funda incluida.

La venta inició el 3 de febrero de 2026 en la tienda en línea de HONOR, donde aplican las promociones. También estará disponible en Amazon, Mercado Libre y operadores como Telcel y AT&T, aunque sin los beneficios exclusivos de la página oficial.