Mundial 2026: El estado de México que busca alcanzar un nuevo Récord Guinness con una gigantesca playera humana

Chiapas se prepara para vivir una jornada histórica este 27 de febrero: miles de personas se reunirán en el Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, con un objetivo claro: formar la playera de fútbol más grande del mundo hecha con cuerpos humanos y así obtener el reconocimiento de Guinness World Records.

La iniciativa forma parte de las acciones del Mundial Social 2026, una estrategia del gobierno federal para llevar la fiesta del fútbol a todo el país de cara a la Copa del Mundo que México coorganizará. No se trata solo de un evento masivo, sino de una apuesta por mostrar la hospitalidad y la organización del estado frente a la mirada internacional.

¿Qué saber sobre este intento de récord en Chiapas?

Para lograr la hazaña, se espera convocar a más de 2,891 participantes, número que ostenta actualmente la ciudad de Bucaramanga, Colombia, desde noviembre de 2018. La dinámica consiste en que cada persona ocupe una posición específica para que, vista desde el aire, la multitud dibuje con precisión la silueta de una camiseta de fútbol.



Fecha y sede: La cita es el 27 de febrero en el Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La cita es el 27 de febrero en el Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Participación: Se requiere la coordinación de miles de voluntarios, incluyendo comunidades, ejidos y pueblos del estado.

Se requiere la coordinación de miles de voluntarios, incluyendo comunidades, ejidos y pueblos del estado. El reto técnico: La imagen debe cumplir con las especificaciones de Guinness World Records en cuanto a proporciones, colores y visibilidad aérea.

La imagen debe cumplir con las especificaciones de Guinness World Records en cuanto a proporciones, colores y visibilidad aérea. Contexto mundialista: Este es el primero de tres récords que México planea romper rumbo al Mundial 2026.

"Este Récord Guinness es uno de los tres que tendremos con miras al Mundial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos pidió impulsar acciones que aprovechen esta gran ventana de promoción turística que tendrá México en 2026", explicó Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal.

La representación de Guinness World Records en el país, Ingrid Paola Rodríguez Borja, destacó el simbolismo del evento: "No se trata solamente de superar una marca anterior. Se trata de una expresión visual de identidad, unión, pasión y hospitalidad de México. Esta imagen monumental no es solo una camiseta; es un símbolo del país diciéndole al mundo: bienvenidos al Mundial, esta es su casa".

Para Chiapas, el evento representa una oportunidad de posicionamiento turístico. El estado recibió 4.5 millones de visitantes en 2025, principalmente atraídos por su oferta de naturaleza y ecoturismo. "Para nosotros, hablar de turismo es hablar de desarrollo social", afirmó Segundo Guillén Gordillo, secretario de Turismo estatal, quien añadió que trabajan en concretar el primer vuelo internacional directo a la entidad para mejorar la conectividad de cara al Mundial.

Este intento de récord es solo el arranque de una serie de metas. De acuerdo con las autoridades, los próximos dos reconocimientos que buscará México son:



La clase de fútbol más grande del mundo, programada para marzo en la Ciudad de México.

El mural sobre el Mundial más grande, que se realizará en mayo en Baja California Sur.

Todo esto se enmarca en el proyecto Mundial Social 2026, que contempla más de 5,000 actividades en todo el territorio nacional, desde la transmisión gratuita de partidos en 177 plazas públicas hasta la rehabilitación de 4,208 canchas y la creación de 10,000 murales colectivos. La idea, como señaló Gabriela Cuevas, coordinadora federal para el Mundial 2026, es que "los balones rueden más allá de las canchas" y que la pasión por el fútbol llegue a cada rincón del país.