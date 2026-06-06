La tienda en línea de Walmart se encuentra “tirando la casa por la ventana”, pues recientemente colocaron un descuento de mil pesos en el celular Motorola Edge 50 Fusion, el cual es considerado como uno de los mejores smartphones de gama media-alta en el mercado nacional.

De acuerdo con la oferta dada conocer por esta tienda de autoservicio, el celular cuenta con 8GB de RAM, así como con una memoria interna de 256GB, lo cual lo convierten apto para realizar tareas de edición, jugar videojuegos, chatear y mucho más.

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Precio final del Motorola Edge 50 Fusion en Walmart

El precio original del Motorola Edge 50 Fusion es de 4 mil 999 pesos en dentro de la misma tienda antes mencionada, sin embargo, con el descuento que se le colocó el costo final queda en tan solo 3 mil 998 pesos.

Más allá del precio de descuento que se le colocó a este celular, es importante mencionar que el smartphone se puede adquirir hasta con 18 meses sin intereses, esto con pagos fijos de 388.69 pesos únicamente con las tarjetas participantes que fueron anunciadas por la misma compañía.

Características del Motorola Edge 50 Fusion con descuento en Walmart

Más allá de que el Motorola Edge 50 Fusion cuente con una memoria RAM de 8GB, así como una capacidad de 256GB, es importante destacar que el celular cuenta con cuatro cámaras de las cuales la principal tiene hasta 50 megapixeles.

El resto de las características de este Motorola son las siguiente:

Procesador de 2.4 GHz

NanoSIM

Pantalla de 6,7 pulgadas

Cámara frontal de 50 megapixeles

Red 5G

¿Cómo comprar el Moto Edge 50 Fusion en Walmart?

Si eres una de las personas interesadas en adquirir este Motorola Edge 50 Fusion, te recomendamos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en la cual podrás seleccionar el producto y dirígete directamente al apartado de pago, en el cual podrás seleccionar la forma de entrega que más se ajuste a tus necesidades.

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