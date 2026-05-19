Costco remata la pantalla Sony BRAVIA II de 65 pulgadas 4K Google TV con $5,000 pesos de descuento directo

Costco colocó el modelo Sony BRAVIA II 65″ K-65S20M2 —generación 2025 dentro de la línea LED de la marca— en $12,499 pesos, frente a los $17,499 pesos que marcaba como precio anterior. La diferencia se traduce en $5,000 pesos de descuento directo, equivalentes al 28.6% de rebaja.

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El producto está disponible exclusivamente para socios de Costco México, ya sea a través de la tienda en línea o en sucursales físicas. La membresía mínima Gold Star tiene un costo anual de $750 pesos, mientras que la membresía Ejecutiva (con reembolso anual del 2% en compras) parte de $1,500 pesos.

Detrás del precio: qué incluye la operación en Costco

A diferencia de otros retailers, Costco no acostumbra estructurar promociones en torno a meses sin intereses tradicionales. Lo que ofrece —y donde concentra su valor— son tres frentes:

Precio neto sin sorpresas : el IVA viene incluido en el precio mostrado en pantalla, sin cargos extra al final del checkout.

: el IVA viene incluido en el precio mostrado en pantalla, sin cargos extra al final del checkout. Garantía extendida sin costo adicional : Costco añade garantía de fábrica más una segunda cobertura limitada propia de la cadena, válida sobre productos electrónicos seleccionados.

: Costco añade garantía de fábrica más una segunda cobertura limitada propia de la cadena, válida sobre productos electrónicos seleccionados. Reembolso anual del 2% para socios Ejecutivos, aplicable a compras como esta. Sobre $12,499 pesos, equivale a $250 pesos adicionales de retorno al cierre del año.

para socios Ejecutivos, aplicable a compras como esta. Sobre $12,499 pesos, equivale a $250 pesos adicionales de retorno al cierre del año. Envío directo a domicilio sin cargo extra dentro de la mayoría de zonas urbanas mexicanas.

La cadena maneja además acuerdos puntuales con bancos para meses sin intereses, que varían semana a semana según el método de pago elegido. Conviene revisar la página del producto antes de finalizar la compra.

Sony Bravia II 65 pulgadas en Costco El producto está disponible para socios de Costco México, tanto en tienda virtual como en sucursales. (Costco)

El BRAVIA II por dentro: para qué tipo de espectador está pensado

El K-65S20M2 corresponde a la generación 2025 de la línea BRAVIA 2 II, sucesora directa del BRAVIA 3 (K-65S30) lanzado en 2024. La actualización mantiene el panel LED 3-Direct con resolución 4K Ultra HD pero refina el procesamiento y la integración con servicios de Sony Pictures. Es un televisor pensado para usuarios que priorizan calidad cinematográfica y experiencia gamer en PS5, más que volumen de pulgadas a precio bajo. Estas son sus características técnicas:

Pulgadas y panel : 65″ (64.5″ reales), tipo VA con retroiluminación Direct LED

: 65″ (64.5″ reales), tipo VA con retroiluminación Direct LED Resolución : 4K Ultra HD nativa (3,840 x 2,160 píxeles)

: 4K Ultra HD nativa (3,840 x 2,160 píxeles) Procesador : 4K HDR Processor X1 con Object-based HDR Remaster

: 4K HDR Processor X1 con Object-based HDR Remaster Tecnología de color : Live Colour Technology con paleta ampliada

: Live Colour Technology con paleta ampliada Estándares HDR compatibles : HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) y Dolby Vision

: HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) y Sistema operativo : Google TV con búsqueda integrada por contenido + Google Assistant

: Google TV con búsqueda integrada por contenido + Google Assistant Asistentes virtuales : Google Assistant (integrado) y compatible con Amazon Alexa (externo)

: Google Assistant (integrado) y compatible con Amazon Alexa (externo) Audio : X-Balanced Speaker, Dolby Atmos y DTS Digital Surround

: X-Balanced Speaker, y DTS Digital Surround Tasa de refresco nativa : 60 Hz con Motionflow XR para escenas en movimiento

: 60 Hz con Motionflow XR para escenas en movimiento Conectividad : 4 puertos HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, salida digital óptica

: 4 puertos HDMI, 2 USB, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, salida digital óptica Funciones exclusivas para PlayStation 5 : Auto HDR Tone Mapping (calibración automática al conectar la PS5) y Auto Genre Picture Mode (cambio automático a modo Game al iniciar un juego)

: Auto HDR Tone Mapping (calibración automática al conectar la PS5) y Auto Genre Picture Mode (cambio automático a modo Game al iniciar un juego) App Sony Pictures Core : acceso preinstalado a catálogo de películas Sony con créditos incluidos

: acceso preinstalado a catálogo de películas Sony con créditos incluidos Streaming nativo : Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV+, HBO Max y más, vía Google TV

: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV+, HBO Max y más, vía Google TV Eco Remote : control remoto de plástico reciclado al 79.7%

: control remoto de plástico reciclado al 79.7% Compatibilidad con BRAVIA CAM (CMU-BC1, accesorio opcional vendido por separado)

(CMU-BC1, accesorio opcional vendido por separado) Color de marco: negro con bisel ultradelgado

Lo que se gana al elegir Sony en este rango

El argumento de fondo no es la cifra del descuento, sino lo que separa a Sony del resto de marcas en el segmento medio-alto. Tres motivos para considerarlo seriamente:

Procesamiento de imagen • El chip 4K HDR X1 es el mismo motor que utilizan los BRAVIA OLED de gama alta de la marca, escalado a este modelo LED. La diferencia se nota especialmente en contenido con resolución inferior a 4K (canales de TV abierta, contenido SD viejo, deportes en HD): el procesador limpia, escala y mejora cada cuadro en tiempo real, una capa de software difícil de igualar fuera de Sony y LG OLED.

Sinergia con PlayStation 5 • Sony es la única marca que diseña pantallas pensando en su propia consola. Las dos funciones exclusivas —Auto HDR Tone Mapping y Auto Genre Picture Mode— reducen al mínimo la curva de configuración: el televisor reconoce la PS5 al conectarse y ajusta automáticamente brillo, contraste y latencia. Para quien tiene o piensa comprar una PS5, es un valor agregado que no se compra aparte.

Soporte cinematográfico real • La compatibilidad simultánea con Dolby Vision, Dolby Atmos y Sony Pictures Core convierte al televisor en una sala de cine compatible con el ecosistema Hollywood al completo. Streamers, discos UHD Blu-ray y la app Sony Pictures Core entregan contenido cinematográfico tal como salió del estudio, sin pérdida de calidad por compresión o estándares incompatibles.

Antes de comprar: dos consideraciones prácticas

Conviene tener presentes dos limitaciones del modelo:

La tasa de refresco nativa es de 60 Hz , no 120 Hz. Para usuarios que ya disfrutan gaming competitivo en PS5 a 120 fps (Call of Duty, Fortnite, Apex Legends), el BRAVIA II no aprovechará al máximo esa capacidad. Para gaming estándar y cinematográfico, los 60 Hz son suficientes.

, no 120 Hz. Para usuarios que ya disfrutan gaming competitivo en PS5 a 120 fps (Call of Duty, Fortnite, Apex Legends), el no aprovechará al máximo esa capacidad. Para gaming estándar y cinematográfico, los 60 Hz son suficientes. El panel es LED Direct, no Mini LED ni OLED. La calidad de contraste y negros es excelente para la categoría, pero no compite con OLED en ambientes muy oscuros ni con Mini LED en escenas con luz puntual.

Para usuarios que ponen el ojo en el ecosistema cinematográfico de Sony, juegan en PS5 sin requerir 120 Hz y valoran el procesamiento de imagen por encima del tamaño extra de pulgadas, el Sony BRAVIA II 65″ en Costco representa una de las puertas de entrada más razonables a la marca japonesa por debajo de los $13,000 pesos.

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