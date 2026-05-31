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Caos vial CDMX: Bloqueos en calles y avenidas importantes hoy 31 de mayo
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Denuncian asaltos en el Bosque de Chapultepec

Una joven y su grupo de amigas reportaron haber sido víctimas de un asalto en el Bosque de Chapultepec, CDMX; estas son algunas de las medidas de seguridad que toman los visitantes

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Por: Adriana Pacheco
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