Paola Suárez sufre aparatoso accidente vial en León; revelan estado de salud de la influencer

Paola Súarez, la simpática influencer e integrante de Las Perdidas, junto a Wendy Guevara, sufrió un aparatoso accidente vial mientras circulaba con su camioneta en un avenida de León, Guanajuato.

La noticia no solo alertó a sus compañeras de Las Perdidas, sino también a millones de fans que siguen a la popular influencer en redes sociales. Te contamos todo lo que se sabe del accidente y del estado de salud de la también youtuber, cantante y empresaria.

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¿Qué le pasó a Paola Suárez este 19 de mayo?

De acuerdo con los primeros reportes policiales, durante la noche del martes 19 de mayo, la popular influencer circulaba, a bordo de su pick-up color rojo, por el boulevard Cañaveral, en la zona de los Héroes de León, Guanajuato.

🚨 Paola Suárez :

Reportan que el PDF chocó en León, Gto, dicen que ya valió.

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¿Karma?

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Alrededor de las 22:00 horas, cuando circulaba a la altura de la colonia Viñedos, Paola Suárez se impactó contra la parte trasera del camión de reparto. De acuerdo con las imágenes que circularon del accidente, el frente de la camioneta quedó deshecho con daños severos en la zona frontal derecha de la carrocería.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez tras accidente en León?

Tras el impacto elementos de la policía vial y servicios de emergencia de León se movilizaron de inmediato a la zona, donde valoraron a la influencer que resultó con lesiones. Paolita Suárez fue trasladada a un hospital, mientras que su camioneta fue retirada y trasladada a una pensión local.

Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial ni por parte de Paola Suárez ni de Las Perdidas, a través de sus redes sociales, Alexa, amiga cercana de la influencer, aseguró que Paolita Suárez se encuentra bien y fuera de peligro.

“No sé detalles, no sé nada, pero lo único que sé es que está bien, la gente que la quiere, que la apoya, que es su fan, tranquilos, ella está bien”, aseguró Alexa.

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"Yo sé que está bien, me consta que está bien. Ya está en un lugar seguro" asegura amiga cercana de Paola.



El accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando la… pic.twitter.com/NPfqzK0buV — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 20, 2026

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre el accidente de Paola Suárez?

La famosa youtuber e influencer Wendy Guevara se encontraba haciendo un live en redes sociales cuando recibió la noticia. En ese momento, la creadora de contenido cortó la transmisión y, simplemente, señaló que no podía hablar del tema.

¿Quién es Paola Suárez?

Paola Suárez, también conocida como Paolita Suárez, es originaria de San Juan de El Coecillo, en León, Guanajuato. Se trata de una famosa influencer, youtuber, empresaria, actriz y cantante.

La influencer saltó a la fama en redes sociales, tras grabar un video que se hizo viral, donde aparece a lado de Wendy Guevara. En el clip ambas aparecen supuestamente abandonadas en un cerro de Guanajuato, donde dice su frase icónica: “¡Estamos perdidas, perdidas, perdidas!”.

Con este video viral ambas ganaron un premio MTV Millennial Awards en la categoría Lords & Ladies del Año. A partir de ahí crearon el concepto de Las Perdidas en el que incluyeron a Kimberly Irene y Karina Torres.

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