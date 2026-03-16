Por eso sufrimos por amor: Psicología explica 3 trampas emocionales que arruinan y vuelven tu relación tóxica

El amor, lejos de ser únicamente una experiencia idealizada, también es una de las principales causas de malestar emocional. De acuerdo con el psicólogo y divulgador Luis Muiño, alrededor del 90% de las personas que acuden a terapia lo hacen por problemas relacionados con sus relaciones amorosas.

Durante una charla, el especialista explicó que muchas de las dificultades en pareja se originan en la forma en que entendemos el amor, un modelo heredado del siglo XIX que aún influye en la manera en que nos relacionamos.

Según Muiño, este modelo romántico se basa en tres elementos que pueden convertir el amor en una fuente de sufrimiento.

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Las tres claves que explican por qué el amor puede generar sufrimiento

El psicólogo identifica tres pilares del amor románticoamor romántico tradicional que suelen estar presentes en relaciones conflictivas o dependientes:

Adicción emocional

El enamoramiento activa procesos químicos en el cerebro vinculados con la recompensa, especialmente la dopamina. Diversos estudios en neurociencia han mostrado que esta sustancia está asociada con sensaciones de placer y motivación. Cuando aparece en la fase inicial de una relación, puede provocar una especie de “euforia emocional” que dificulta evaluar objetivamente a la otra persona.

Idealización de la pareja

Durante el enamoramiento es común que las personas perciban solo los aspectos positivos del otro. Este fenómeno está relacionado con el llamado efecto halo, un sesgo cognitivo estudiado en psicología social que lleva a atribuir cualidades adicionales a alguien a partir de una característica positiva.

De acuerdo con Muiño, este mecanismo puede hacer que las señales de alerta pasen desapercibidas en las primeras etapas de la relación.

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Posesión o dependencia

El modelo romántico también promueve la idea de que la pareja debe “completar” a la otra persona. Esta creencia, muy difundida en la cultura popular, genera vínculos de dependencia emocional y expectativas poco realistas sobre el papel del otro dentro de la relación.

El mito de la “media naranja” y el amor romántico

Gran parte de estas creencias, explica Muiño, se originan en relatos culturales y literarios que han influido en la idea moderna del amor.

Un ejemplo clásico es la historia de Romeo y Julieta, creada por William Shakespeare, que con el paso del tiempo se ha interpretado como una historia romántica, pese a que en realidad narra una tragedia marcada por el sufrimiento y la fatalidad.

Otro mito frecuente es el de la “media naranja”, inspirado en un relato de Aristófanes que aparece en la obra El banquete de Platón. Según esa historia, los seres humanos habrían sido divididos en dos mitades y pasarían la vida buscando a su complemento perfecto.

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¿Qué dice la psicología sobre las parejas que sí funcionan?

Diversas investigaciones han tratado de identificar qué factores permiten que una relación sea estable y saludable. Uno de los modelos más citados es el triángulo del amor, desarrollado por el psicólogo estadounidense Robert Sternberg.

Este modelo sostiene que una relación sólida debe tener tres componentes fundamentales:



Intimidad : cercanía emocional, confianza y apoyo mutuo

: cercanía emocional, confianza y apoyo mutuo Pasión : atracción física, deseo y contacto afectivo

: atracción física, deseo y contacto afectivo Compromiso: decisiones y proyectos compartidos a largo plazo

Según Sternberg, la ausencia de alguno de estos elementos puede indicar que la relación es de otro tipo —amistad, atracción pasajera o vínculo circunstancial—, pero no necesariamente una pareja duradera.

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