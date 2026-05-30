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Se registra balacera en Almoloya de Juárez; dos personas murieron en el lugar

Autoridades aseguraron dos vehículos con reporte de robo tras una balacera que se registró en el municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México.

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Por: Yael Toribio