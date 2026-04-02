Te prestan hoy, te cobran de por vida: Así operan los préstamos “gota a gota” que roban tu dinero

Los préstamos gota a gota se han convertido en una de las formas de extorsión más peligrosas en México. Un reciente operativo en el Estado de México (Edomex) dejó al descubierto una red criminal encabezada por extranjeros que operaba desde call centers, ofreciendo dinero fácil que termina en amenazas, violencia y deudas impagables.

Antes de que caigas en uno de estos fraudes, en adn Noticias, te contamos todo lo que debes saber acerca de los préstamos gota a gota.

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¿Qué son los préstamos gota a gota?

Los préstamos gota a gota son créditos informales que se entregan de manera rápida, sin requisitos ni revisión de historial crediticio. A simple vista parecen una solución inmediata para emergencias económicas, pero esconden condiciones abusivas.

Si aceptas este tipo de dinero debes pagar intereses diarios extremadamente altos. Las cuotas, conocidas como “gotas”, se cobran todos los días y, en muchos casos, duplican o triplican la cantidad original en pocas semanas.

🚨#AlertaADN#OGH ⚠ Hay 102 personas detenidas y 192 inmuebles asegurados, por su relación con extorsión, fraude y narcomenudeo en el #Edomex, como parte de la Operación "Desconexión"https://t.co/N5qz6UboTs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 1, 2026

El problema no termina ahí, pues si no puedes pagar, comienzan las amenazas, el acoso e incluso agresiones físicas. Esta práctica está ligada directamente a delitos como la extorsión en México, el fraude y la intimidación sistemática.

Grupos criminales copian los préstamos gota a gota de Colombia

De acuerdo con expertos, este modelo delictivo tiene origen en Colombia, donde grupos criminales perfeccionaron este sistema de cobro violento. Con el paso de los años, la modalidad se expandió a otros países de América Latina como Argentina, Chile, Perú y sí, también México.

En territorio mexicano, estas redes han evolucionado. Ya no solo operan en calles o mercados; ahora utilizan aplicaciones móviles, redes sociales y call centers para captar víctimas. Prometen depósitos inmediatos, pero una vez que la persona acepta, queda atrapada en una red de cobros abusivos.

Además, los delincuentes suelen obtener acceso a contactos personales, fotografías o información privada para ejercer presión, lo que convierte el problema en una forma sofisticada de estafa en México.

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Operación Desconexión: Detienen a extorsionadores “gota a gota”

El reciente operativo conocido como “Desconexión” evidenció la magnitud del problema. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a 102 personas vinculadas con redes de préstamos gota a gota.

Las investigaciones revelaron que muchos de los detenidos operaban desde call centers, donde ofrecían créditos inmediatos a través de llamadas y mensajes. 77 de ellos eran de origen extranjero y formaban parte de estructuras organizadas dedicadas a la extorsión.

Las autoridades descubrieron que los extorsionadores tenían un peligroso modus operandi que consistía en lo siguiente:

Suplantar instituciones crediticias y financieras

Fingir ser empleados mediante páginas web bancarias clonadas

Realizar llamadas masivas en las que usaban un guion para alarmar a las víctimas sobre falsos movimientos bancarios

Durante los cateos se aseguraron equipos de cómputo, teléfonos celulares, bases de datos de víctimas y evidencia de los métodos de cobro intimidatorio que utilizaban.

Los préstamos gota a gota en México representan un riesgo creciente, especialmente en un contexto donde muchas personas buscan soluciones rápidas ante la falta de acceso a crédito formal.

Autoridades han advertido que estas prácticas no solo afectan la economía de las víctimas, sino también su seguridad personal. Por ello, recomiendan evitar este tipo de ofertas y denunciar cualquier intento de cobro violento.