El Hot Sale 2026 de Liverpool se realiza del 25 de mayo al 2 de junio, ofreciendo descuentos de hasta el 55% en diversos departamentos y opciones de financiamiento de hasta 13 meses sin intereses. Como parte de esta temporada de rebajas, el Motorola G17 tiene un descuento de hasta 2 mil pesos.

El dispositivo es de 6.7 pulgadas, tiene 256GB de almacenamiento y es compatible con Telcel.

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Motorola G17 precio

El celular está disponible ahora por $3,599.20 pesos, cuando su precio regular es de $5,499 pesos.

La rebaja representa un ahorro de casi $1,900 pesos respecto a su costo original, de acuerdo con la oferta publicada por Liverpool.

El dispositivo se puede encontrar en colores rosa y arándano. Puedes conseguir la oferta aquí.

Motorola G17 características

El Motorola Moto G17 es un smartphone diseñado para el uso cotidiano. Destaca por su generosa batería, pantalla nítida y cámara principal de alta resolución, ofreciendo un buen equilibrio entre precio y funciones.

Pantalla: LCD de 6.72″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles), tasa de refresco fluida y brillo de hasta 1050 nits.

Procesador: MediaTek Helio G81 Extreme.

Memoria y almacenamiento: Disponible en versiones de 4 GB o 8 GB de RAM (con tecnología RAM Boost para expansión) y 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno, expandible mediante MicroSD.

Cámaras. Trasera: Principal de 50 MP, acompañada de un lente ultra gran angular de 5 MP y sensor de luz ambiental. Frontal: 32 MP para selfies.

Batería: Capacidad de 5200 mAh con carga rápida TurboPower de 18W.

Sistema operativo: Android 15.

Diseño: Resistente a salpicaduras de agua y polvo (certificación IP64), lector de huellas lateral y conector para audífonos.

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