Rematan Xbox Series S con descuento de 3 mil pesos

En el mercado de los videojuegos, Play Station, Nintendo y Xbox son los que dominan y si quieres comprar una consola Series S hay una gran oferta donde podrás ahorrar poco más de 3 mil pesos.

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Rematan Xbox Series S

En Sam´s Club, la consola de videojuegos Xbox Microsoft Series S de 512 GB Digital Robot White tiene un precio de lista de 9 mil 103 pesos, pero tiene descuento de 3 mil 100 y solo pagarás 5 mil 990 pesos.

Además, podrás pagarla a 12 meses sin intereses de 499.17 pesos con bancos participantes. Puedes comprarla en línea y recibirla en tu casa o recogerla en tienda.

Características de la Xbox Series S

En general esta consola brinda al usuario:

Experiencia de juego optimizada

Tiempos de carga y gráficos sin precedentes

Fidelidad visual mejorada

Trazado de rayos acelerado por hardware

Crea una biblioteca de juegos digitales

Los jugadores experimentarán la velocidad y rendimiento de una consola digital con miles de juegos ya que Xbox Series S ofrece una biblioteca de juegos. Puedes alternar con varios gracias al Quick Resume. Arquitectura Xbox Velocity combina un SSD personalizado con un software integrado para un juego más rápido y optimizado con tiempo de carga reducidos.

Esta es la primera consola de videojuegos compatibles con Dolby Visión y Dolby Atmos que mejora la jugabilidad con imágenes de espectro completo y audio envolvente.

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