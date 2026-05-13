Liverpool remata el celular Honor X5c Plus con pantalla de 6.7 pulgadas, cámara de 50 MP y batería de 5260 mAh

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más atractivas del mes para quienes buscan un smartphone con autonomía extendida sin comprometer el bolsillo. El Honor X5c Plus con pantalla LCD IPS de 6.7 pulgadas bajó de $3,535 a $2,890 pesos, un ahorro directo de $645 que representa el 18% sobre el precio de catálogo, una rebaja relevante para un equipo con batería de 5260 mAh y cámara principal de 50 MP.

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La oferta se complementa con uno de los planes de financiamiento más cómodos del retail mexicano para un smartphone de gama de entrada: hasta 6 meses sin intereses con pagos de $481.67 pesos, que coloca el costo mensual en un rango accesible y permite repartir el gasto a lo largo de medio año sin afectar el presupuesto familiar.

¿Cuánto cuesta el Honor X5c Plus en Liverpool?

El precio final del Honor X5c Plus en Liverpool quedó en $2,890 pesos, frente a un precio original de $3,535 pesos. La diferencia representa $645 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 18%, una de las rebajas más interesantes del mes en smartphones por debajo de los 3 mil pesos.

Para facilitar la compra, Liverpool ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 6 meses sin intereses de $481.67 pesos

El producto se vende y envía directamente por Liverpool, con cobertura nacional y posibilidad de recolección en tienda física. La cadena permite además complementar la compra con su programa de recompensas Liverpool y con cupones bancarios que pueden combinarse con la oferta para reducir aún más el precio final, una práctica habitual del retailer que diferencia su propuesta dentro del comercio mexicano. La entrega suele realizarse en pocos días hábiles en zonas metropolitanas.

Honor X5c Plus en Liverpool El teléfono tiene un ahorro directo de $645 que representa el 18% sobre el precio de catálogo. (Liverpool)

¿Cuáles son las características del Honor X5c Plus?

El Honor X5c Plus forma parte de la línea de gama de entrada de la marca china, una serie diseñada para entregar lo esencial de un smartphone moderno —pantalla amplia, buena autonomía y cámara competitiva— a un precio accesible. Estas son sus especificaciones principales:

Tamaño de pantalla : 6.74 pulgadas con tecnología LCD IPS

: 6.74 pulgadas con tecnología LCD IPS Resolución : HD+ (720 x 1600 píxeles) con formato 20:9

: HD+ (720 x 1600 píxeles) con formato 20:9 Tasa de refresco : 90 Hz para navegación, video y scroll más fluidos

: 90 Hz para navegación, video y scroll más fluidos Procesador : MediaTek Helio G81 octa-core (2x ARM Cortex-A75 a 2.0 GHz + 6x ARM Cortex-A55 a 1.7 GHz)

: MediaTek Helio G81 octa-core (2x ARM Cortex-A75 a 2.0 GHz + 6x ARM Cortex-A55 a 1.7 GHz) GPU : ARM Mali-G52 MC2 para gaming casual

: ARM Mali-G52 MC2 para gaming casual Memoria RAM : 4 GB ampliables a 8 GB con la tecnología Honor RAM Turbo

: 4 GB ampliables a 8 GB con la tecnología Honor RAM Turbo Almacenamiento interno : hasta 256 GB en la versión Plus para Latinoamérica

: hasta 256 GB en la versión Plus para Latinoamérica Expansión de memoria : ranura microSD compatible hasta 1 TB

: ranura microSD compatible hasta 1 TB Cámara principal : 50 MP con apertura f/1.8, mejoras por IA, modo retrato/bokeh y zoom digital 10x

: 50 MP con apertura f/1.8, mejoras por IA, modo retrato/bokeh y zoom digital 10x Cámara frontal : 5 MP para videollamadas y selfies

: 5 MP para videollamadas y selfies Batería : 5260 mAh con carga rápida de 15W y hasta 20 horas de uso continuo en redes sociales

: 5260 mAh con carga rápida de 15W y hasta 20 horas de uso continuo en redes sociales Conectividad : 4G LTE, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.1, puerto USB tipo C

: 4G LTE, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.1, puerto USB tipo C Sistema operativo : Magic OS 9.0 basado en Android 15

: Magic OS 9.0 basado en Android 15 Seguridad : lector de huellas dactilares lateral integrado en el botón de encendido

: lector de huellas dactilares lateral integrado en el botón de encendido Doble SIM : Dual nano-SIM con soporte para microSD simultáneo

: Dual nano-SIM con soporte para microSD simultáneo Peso y dimensiones: 186 gramos, 77.7 x 167 x 7.89 mm

¿Por qué es una buena opción para renovar tu smartphone?

Tres argumentos prácticos hacen del Honor X5c Plus una opción razonable para quienes buscan actualizar su equipo sin gastar miles de pesos:

Batería de 5260 mAh por debajo de los 3 mil pesos: pocos smartphones en este rango de precio ofrecen una autonomía tan extendida. El equipo puede mantenerse hasta 61 horas en modo super ahorro con apenas 10% de carga, ideal para usuarios que pasan muchas horas fuera de casa o no quieren preocuparse por enchufar el teléfono constantemente Cámara de 50 MP con IA: la cámara trasera principal con sensor de 50 megapíxeles y apertura f/1.8 es una de las más altas en su segmento. Sumada al procesamiento de imagen con inteligencia artificial, permite obtener fotos con buen nivel de detalle en condiciones de luz favorable, una característica habitualmente reservada a equipos de mayor precio Android 15 con 256 GB de almacenamiento: contar con el sistema operativo más reciente de Google sobre Magic OS 9.0 garantiza acceso a las últimas funciones de seguridad y compatibilidad de apps. Sumado a la posibilidad de almacenar hasta 256 GB internos y expandir con microSD de 1 TB, el equipo se posiciona como una alternativa de larga vida útil

Con este descuento aplicado, el Honor X5c Plus se posiciona en Liverpool como una de las mejores opciones para renovar el smartphone de la familia en mayo, especialmente para quienes buscan un equipo con pantalla grande, autonomía extendida y cámara competitiva por menos de 3 mil pesos. A diferencia de modelos de marcas premium con precios más elevados, este Honor ofrece las prestaciones básicas esenciales —Android reciente, buena batería y cámara de 50 MP— por un costo significativamente menor, lo que lo convierte en una alternativa atractiva dentro del segmento de gama de entrada.

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