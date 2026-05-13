Walmart baja el precio del celular Honor X6C 6GB con gran pantalla de 6.61 pulgadas

Si estás buscando renovar tu dispositivo móvil sin afectar tu presupuesto, Walmart México ha puesto en oferta el celular Honor X6C, un equipo que combina un diseño elegante en color negro medianoche con especificaciones técnicas competitivas para su gama.

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¿Cuál es el precio del Honor X6C en Walmart?

De acuerdo con la información oficial de la tienda en línea, el dispositivo ha recibido un ajuste en su costo, quedando de la siguiente manera:

Precio actual de oferta: $2,317.00 MXN

Precio anterior: $2,999.00 MXN

Esta rebaja representa una oportunidad para adquirir el Honor X6C 6GB RAM, un equipo con tecnología de última generación a un precio inferior a los $2,500 pesos.

El aparato en venta en Walmart también se puede adquirir en mensualidades fijas, aunque con interés. Las opciones de pago en diferido son las siguientes:

BBVA: 3 meses de $1158.50 o 12 meses de $289.63. (Precio final: $3475.50)

de $1158.50 o de $289.63. (Precio final: $3475.50) CrediBodega: 4 meses de $1013.69 o 18 meses de $225.26. (Precio final: $4054.75)

Mercado Libre. El aparato se vende en hasta 18 mensualidades fijas. (Mercado Libre)

¿Cuáles son las características principales del Honor X6C?

El modelo en oferta cuenta con una configuración equilibrada para tareas cotidianas y entretenimiento:

Pantalla : Gran panel de 6.61 pulgadas, ideal para consumo de contenido multimedia y navegación fluida.

: Gran panel de 6.61 pulgadas, ideal para consumo de contenido multimedia y navegación fluida. Memoria RAM : 6GB, lo que garantiza un desempeño eficiente en multitarea.

: 6GB, lo que garantiza un desempeño eficiente en multitarea. Almacenamiento : 128GB de memoria interna (ROM), brindando espacio suficiente para fotos, videos y aplicaciones.

: 128GB de memoria interna (ROM), brindando espacio suficiente para fotos, videos y aplicaciones. Color: Negro Medianoche (Midnight Black).

El equipo se encuentra disponible a través del portal oficial de Walmart. Los usuarios interesados pueden consultar la disponibilidad y opciones de entrega directamente en la plataforma digital del comercio.

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