Bodega Aurrera remata Smart TV Box Xiaomi 3ra Generación 4K UHD de 32GB y conectividad de WiFi 6

Bodega Aurrera sumó a su catálogo de dispositivos para el hogar una de las propuestas más atractivas del mes para quienes buscan convertir su televisor convencional en una Smart TV de alto rendimiento sin gastar de más. El Xiaomi TV Box S de 3ra Generación con 4K UHD, 32GB y WiFi 6 bajó de $1,649 a $1,369 pesos, un ahorro directo de $280 que representa el 17% sobre el precio de catálogo, una rebaja relevante para un dispositivo con compatibilidad Dolby Vision y plataforma Google TV.

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La oferta se complementa con una de las propuestas más versátiles del retail mexicano: por menos de $1,400 pesos, cualquier televisor con entrada HDMI puede actualizarse a una experiencia 4K con sonido inmersivo, asistente por voz y conectividad de última generación, lo que la convierte en una alternativa económica frente a reemplazar la pantalla completa.

¿Cuánto cuesta el Xiaomi TV Box S 3ra Generación en Bodega Aurrera?

El precio final del Xiaomi TV Box S de 3ra Generación en Bodega Aurrera quedó en $1,369 pesos, frente a un precio original de $1,649 pesos. La diferencia representa $280 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 17%, una de las rebajas más interesantes del mes en dispositivos de streaming bajo los 1,500 pesos.

Para facilitar la compra, Bodega Aurrera ofrece este esquema de pago:

Tarjetas de débito, crédito o efectivo : pago de contado a precio final de $1,369 pesos

: pago de contado a precio final de $1,369 pesos Cashi: posibilidad de combinar con el monedero electrónico de la cadena para acumular saldo

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera, con cobertura nacional y opción de recolección en sucursal. La cadena permite además complementar la compra con cupones bancarios que pueden combinarse con la oferta para reducir aún más el precio final, una práctica habitual del retailer dentro del grupo Walmart México. Por el tamaño compacto del dispositivo, el envío suele ser ágil y no requiere logística especial a domicilio.

Xiaomi TV Box S 3ra Generación 4K UHD en Bodega Aurrera Ahorro directo de $280 que representa el 17% sobre el precio de catálogo. (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las características del Xiaomi TV Box S 3ra Generación?

El Xiaomi TV Box S (3rd Gen) es la nueva versión del dispositivo de streaming de la marca, diseñado para entregar una experiencia 4K completa con la plataforma Google TV integrada. Estas son sus especificaciones principales:

Procesador : 64 bits con CPU Quad-Core ARM Cortex-A55 a 2.5 GHz fabricado en proceso de 6nm

: 64 bits con CPU Quad-Core ARM Cortex-A55 a 2.5 GHz fabricado en proceso de 6nm GPU : ARM Mali-G310 V2 con rendimiento gráfico hasta 130% superior al modelo anterior

: ARM Mali-G310 V2 con rendimiento gráfico hasta 130% superior al modelo anterior Memoria RAM : 2 GB para multitarea fluida

: 2 GB para multitarea fluida Almacenamiento interno : 32 GB para descargar aplicaciones de streaming

: 32 GB para descargar aplicaciones de streaming Resolución : 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles) a 60 FPS

: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles) a 60 FPS Alto rango dinámico : compatible con Dolby Vision y HDR10+, estándar de la industria cinematográfica

: compatible con Dolby Vision y HDR10+, estándar de la industria cinematográfica Sonido : Dolby Atmos y DTS:X para experiencia auditiva multidimensional

: Dolby Atmos y DTS:X para experiencia auditiva multidimensional Conectividad inalámbrica : WiFi 6 con soporte OFDMA y MU-MIMO, doble banda 2.4 GHz / 5 GHz

: WiFi 6 con soporte OFDMA y MU-MIMO, doble banda 2.4 GHz / 5 GHz Bluetooth : versión 5.2 para emparejar audífonos, controles y periféricos inalámbricos

: versión 5.2 para emparejar audífonos, controles y periféricos inalámbricos Puertos físicos : 1 HDMI 2.1, 1 USB 2.0 y puerto de alimentación

: 1 HDMI 2.1, 1 USB 2.0 y puerto de alimentación Sistema operativo : Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix y más de 10,000 aplicaciones

: Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix y más de 10,000 aplicaciones Asistente de voz : Google Assistant integrado en el control remoto

: Google Assistant integrado en el control remoto Función Chromecast : integrada para transmitir contenido desde smartphone, tablet o portátil

: integrada para transmitir contenido desde smartphone, tablet o portátil Contenido del paquete: TV Box, control remoto, manual de usuario y adaptador de corriente

¿Por qué es una buena alternativa para modernizar tu televisor?

Tres argumentos prácticos hacen del Xiaomi TV Box S 3ra Generación una opción razonable para quienes no quieren cambiar la pantalla completa:

Convierte cualquier TV en Smart TV 4K: basta una entrada HDMI para transformar un televisor convencional (incluso de varios años de antigüedad) en un equipo con Google TV, Dolby Vision y acceso a todas las plataformas de streaming, una inversión mucho menor que comprar una pantalla nueva Conectividad WiFi 6 al alcance de todos: pocos dispositivos de streaming por debajo de $1,500 pesos incluyen WiFi 6, un estándar que reduce los buffering en streaming 4K, mejora la estabilidad en hogares con varios dispositivos conectados y aprovecha mejor los routers modernos Compatibilidad cinematográfica completa: la combinación de Dolby Vision para imagen y Dolby Atmos para sonido es poco común en este rango de precios, y permite disfrutar el contenido de Netflix, Disney+ y Prime Video tal como fue producido, sin pérdida de calidad

Con este descuento aplicado, el Xiaomi TV Box S de 3ra Generación con 4K UHD y WiFi 6 se posiciona en Bodega Aurrera como una de las mejores opciones para renovar la experiencia de entretenimiento del hogar sin reemplazar el televisor, especialmente para quienes tienen pantallas 4K sin sistema Smart o con sistemas operativos lentos que ya no reciben actualizaciones. A diferencia de las Smart TVs antiguas que se vuelven lentas con el paso del tiempo, este dispositivo aporta procesador moderno, RAM suficiente y conectividad de última generación por menos de 1,400 pesos, lo que multiplica la vida útil del equipo existente.

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