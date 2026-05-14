Si estás por tomar carretera te recomendamos checar antes las vialidades que reportan carga vehicular, bloqueos y accidentes hoy jueves 14 de mayo para que no quedes atrapada o atrapado en el tráfico.

Además, te exhortamos a revisar tu vehículo si harás un viaje largo, pues las fallas mecánicas son capaces de provocar accidentes o perjudicar el avance de los otros conductores.

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Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

Si manejas por la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza ten cuidado porque hay presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata.

Para evitar accidentes las autoridades recomiendan a disminuir la velocidad y manejar con precaución.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, continúa #neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 14, 2026

Autopista México-Puebla

Caminos y Puentes Federales (Capufe) alerta a los conductores de carga vehicular en la autopista México-Puebla, cerca de la caseta de cobro San Martín, en dirección a Puebla.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Martín. Registra carga vehicular en dirección Puebla, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 14, 2026

Autopista Puebla-Acatzingo

Se reporta carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, a la altura de la plaza de cobro Amozoc, en dirección a Acatzingo, sin que se reporten incidentes. hasta el momento.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Registra carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 14, 2026

Autopista Puebla-Acatzingo

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Puebla-Acatzingo, a la altura del kilómetro 138, dirección Acatzingo luego de un fuerte choque entre un tractocamión y una camioneta, así que toma precaución al circular por la zona.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, km 138, dirección Acatzingo. Reducción de carriles por atención de choque por alcance entre tracto camión y camioneta.



Maneja con precaución.



Consulta la ubicación aquí:https://t.co/ATHsh7quey — CAPUFE (@CAPUFE) May 14, 2026

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