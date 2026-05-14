Si estás por tomar carretera te recomendamos checar antes las vialidades que reportan carga vehicular, bloqueos y accidentes hoy jueves 14 de mayo para que no quedes atrapada o atrapado en el tráfico.
Además, te exhortamos a revisar tu vehículo si harás un viaje largo, pues las fallas mecánicas son capaces de provocar accidentes o perjudicar el avance de los otros conductores.
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Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza
Si manejas por la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza ten cuidado porque hay presencia de neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata.
Para evitar accidentes las autoridades recomiendan a disminuir la velocidad y manejar con precaución.
Autopista México-Puebla
Caminos y Puentes Federales (Capufe) alerta a los conductores de carga vehicular en la autopista México-Puebla, cerca de la caseta de cobro San Martín, en dirección a Puebla.
Autopista Puebla-Acatzingo
Se reporta carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, a la altura de la plaza de cobro Amozoc, en dirección a Acatzingo, sin que se reporten incidentes. hasta el momento.
Autopista Puebla-Acatzingo
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Puebla-Acatzingo, a la altura del kilómetro 138, dirección Acatzingo luego de un fuerte choque entre un tractocamión y una camioneta, así que toma precaución al circular por la zona.
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