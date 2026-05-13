Mercado Libre remata el Xiaomi Poco C71 Dual Sim 128 GB: a menos de $2000 pesos y con 43% de ahorro

Quienes estén buscando un smartphone económico sin sacrificar funciones, Mercado Libre tiene una oferta que vale la pena revisar. El Xiaomi Poco C71 Dual Sim 128 GB en color negro está a la venta en la plataforma con un importante descuento y con oportunidad de compra en meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta el Xiaomi Poco C71 en Mercado Libre?

Mercado Libre está rematando el Xiaomi Poco C71 a $1,935.36 pesos. Su precio anterior era de $3,397.77 pesos, por lo que el ahorro es del 43%.

La plataforma ofrece varias opciones de financiamiento:

Tarjeta Mercado Pago: hasta 10 meses sin interés

hasta 10 meses sin interés MasterCard, American Express y Visa: hasta 9 MSI de $215.04 pesos mensuales

Asimismo, la plataforma de compra permite concretar la compra en hasta 24 meses con intereses con Mastercard, American Express y Visa.

Xiaomi Poco C71 Especificaciones técnicas del smartphone que está a la venta en Mercado Libre. (Mercado Libre)

¿Cuáles son las características del Xiaomi Poco C71?

El Xiaomi Poco C71 que Mercado Libre está rematando cuenta con una pantalla IPS HD+ de 6.88 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, resolución de 720 x 1640 píxeles y brillo HBM de 600 nits, lo que lo hace cómodo para uso en exteriores.

En rendimiento, incorpora el procesador UNISOC T7250 Octa-Core a 1.8 GHz con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, expandible mediante microSD.

En cuanto a fotografía, el equipo de Xiaomi destaca por:

Cámara trasera de 32 MP con IA, modo nocturno, retrato con control de profundidad, HDR y grabación en 1080p a 30 fps.

con IA, modo nocturno, retrato con control de profundidad, HDR y grabación en 1080p a 30 fps. Cámara delantera de 8 MP para selfies.

Otros puntos destacados:

Resistencia al agua

Reconocimiento facial

Sensor de huella dactilar

Doble SIM + microSD

+ Batería de 5,200 mAh

Android 15

El equipo ofrecido en Mercado Libre viene desbloqueado, por lo que el usuario puede elegir libremente la compañía telefónica de su preferencia.

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