Rematan OPPO Enco Buds2 Pro en Elektra con un descuento del 50%

Los OPPO Enco Buds2 Pro se distinguen de los demás audífonos inalámbricos por su calidad de sonido y llamadas, un controlador de 12.4 mm, una resistencia al polvo y agua, además de una autonomía de hasta 38 horas.

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Según su página, estos dispositivos in-ear o “con gomitas” cuentan con un Bluetooth 5.3, conectividad enfocada en mejorar la eficiencia energética, estabilidad de la conexión y seguridad de los dispositivos.

OPPO Enco Buds2 Pro Sus características ofrecen una experiencia musical mejorada y más envolvente con los teléfonos OPPO. (OPPO)

Su diseño compacto y ligero lo hacen ideal para ser tus primeros audífonos, y para tu buena suerte, están a un 50% de descuento en Elektra, costando solo $749.00 pesos con pagos de solo $12.00 pesos a 100 semanas.

Características de los OPPO Enco Buds2 Pro

Su controlador titanizado produce bajos potentes y profundos con ecualizador Enco Master para que puedas ajustar el sonido; además los micrófonos duales con algoritmo de cancelación por ruido por la Inteligencia Artificial (IA), ayudan a reducir el ruido de fondo y viento.

Lo que más destaca en los dispositivos OPPO son sus baterías de larga duración, con 8 horas de reproducción continúa con una sola carga y hasta 38 horas en total usando el estuche, lo que le brinda tal autonomía.

Los controles táctiles en el audífono te ayudarán a gestionar tu música de la mejor manera, podrás reproducir, pausar, cambiar canción y atender llamadas.

Pesan solo 46.7 gramos entre los audífonos y el estuche de carga, usan los cables tipo USB C y cuentan con una frecuencia de 20 Hz para una reproducción fluida y sin trabas.