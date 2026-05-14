Autoridades venezolanas dieron a conocer que al momento de ser detenida en Caracas, Erika María “N”, suegra y presunta feminicida de Carolina Flores, aseguró que lo ocurrido en el departamento de Polanco, CDMX, había sido solo un “accidente”.

El pasado 15 de abril de 2026, la mujer, de 63 años, llegó de visita al edificio en el que vivían su hijo, su nuera y su nieto en la colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX. Apenas unos minutos después habría disparado hasta en 12 ocasiones contra su nuera, quien falleció en el lugar. Te contamos los detalles del caso.

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Esto dijo la suegra de Carolina Flores durante su detención en Venezuela

Tras presuntamente cometer el feminicidio de Carolina Flores, la excandidata a regidora de Ensenada tomó sus maletas y huyó del país. La mujer habría llegado a Venezuela donde también estuvo cambiando de ubicación para ocultarse de la policía, pues ya se había emitido la ficha roja de Interpol.

😔📢 Reyna Gómez, la mamá de la exreina de belleza Carolina Flores, reveló que su yerno Alejandro Sánchez le avisó del feminicidio. Gómez le mandó un mensaje directo a la suegra de su hijo diciendo que tenga el valor de entregarse#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin |… pic.twitter.com/qfoar2T4Oe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 25, 2026

En su canal de YouTube, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Caracas, confirmó que Erika María “N” fue detenida el 29 de mayo, en el municipio El Hatillo.

De acuerdo con el funcionario, al momento de ser detenida, la mujer aseguró que el asesinato de su nuera había sido solo un accidente.

“Que lo que pasó allí (en Polanco) fue un accidente, que ocurrió con un juguetico que le dejó su esposo, hoy difunto. Ella habló de un juguetico, no dice un arma de fuego”, añadió.

“En las breves conversaciones que yo tuve con ella en el momento en que la ubicamos en el apartamento, ella hablaba de que eso había sido un accidente”, comentó el director durante su programa para YouTube este 12 de mayo.

Asimismo, la mujer aseguró que no recordaba en dónde había dejado la pistola.

¿Qué le pasó a Carolina Flores, exreina de belleza de Ensenada?

Un video que se viralizó en redes sociales mostró el momento en el que Erika Maria “N” y su nuera Carolina Flores conversaban en la sala del departamento de Polanco. Tras una breve charla sin ninguna discusión, ambas se dirigieron a la cocina.

Aunque el video no logró captar lo que sucedió en el interior de la cocina, sí se lograron escuchar disparos y gritos de la joven madre. Tras presuntamente cometer el crimen, la mujer huyó del lugar.

El esposo de Carolina Flores, Alejandro, dio aviso a las autoridades hasta el siguiente día.

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