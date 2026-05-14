En esta ocasión en adn Noticias te traemos una de las mejores ofertas en el ámbito tecnológico. Liverpool superó las expectativas de todos los consumidores al poner en oferta el Motorola Razr 50 Ultra de 512GB y cámara de 50MP.

Este smartphone es plegable tipo flip de gama alta que destaca por su enorme pantalla de 4 pulgadas. Quedan pocas piezas de este celular, pues la rebaja del 65% es bastante atractiva. Te contamos todos los detalles.

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Motorola Razr 50 Ultra precio

El costo de este dispositivo pasó de 39 mil 500 pesos a solo 13 mil 649 pesos.

Además, Liverpool ofrece la posibilidad de pagar el equipo hasta en seis meses sin intereses de 2 mil 274.83 pesos mensuales.

Sin duda alguna se trata de una de las promociones más atractivas del momento dentro del segmento de celulares de gama alta.

Puedes consultar la oferta aquí.

Motorola Razr 50 Ultra características

El dispositivo destaca por su practicidad al permitir realizar la mayoría de las tareas sin abrirlo, incluyendo juegos y gestión de aplicaciones. Incluye cargador rápido y funda en la caja.

Pantallas: Principal pOLED de 6.9″ FHD+ (165Hz) y externa de 4″ (165Hz).

Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 GB RAM + 512 GB almacenamiento.

Cámaras: Sistema trasero doble de 50 MP (principal + teleobjetivo 2x) y cámara interna de 32 MP.

Batería y carga: 4000 mAh con carga rápida de 45W y carga inalámbrica de 15W.

Diseño: Bisagra duradera con resistencia al agua IPX8.

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