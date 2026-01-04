Reyes Magos no podrán resistirse al remate del control inalámbrico rosa Xbox Series en Walmart

Los Reyes Magos tienen una nueva opción tecnológica este 2026 para sorprender a niñas, niños y adultos, el control inalámbrico rosa Xbox Series X/S bajó de precio en Walmart México con un descuento superior a 600 pesos.

El accesorio oficial de Microsoft combina diseño ergonómico, conectividad multiplataforma y una estética moderna, lo que lo posiciona como uno de los regalos más buscados en la categoría gamer este enero.

Precio con descuento que impulsa la demanda

El control pasó de costar cerca de 1,927 pesos a 1,284.77 pesos, lo que representa un ahorro atractivo para los Reyes Magos. Además, permite pagar hasta en 12 meses sin intereses.

Esta reducción lo colocó entre los productos más vendidos del área de tecnología, impulsado por la cercanía del Día de Reyes.

Diseño ergonómico pensado para largas sesiones

El control inalámbrico rosa incluye empuñaduras texturizadas, gatillos sensibles y vibración inmersiva que mejoran la experiencia de juego.

Su tono “Rosa Deslumbrante”, conexión para airiculares 3.5 mm y controles de audio integrados aporta un valor estético adicional que atrae tanto a jugadores jóvenes como adultos.

Funciones prácticas que facilitan el juego

Botón dedicado para capturar y compartir capturas de pantalla o videos fácilmente

Personalización de botones mediante la app Accesorios de Xbox

Conexión rápida vía Xbox Wireless o Bluetooth

Incluye 2 baterías AA con hasta 40 horas de autonomía aproximada

¿Con qué dispositivos funciona?

Es completamente compatible con:



Xbox Series X/S

Xbox One

PC con Windows 10/11

Dispositivos Android e iOS

Compatibilidad y funciones que lo hacen versátil

Funciona con Xbox Series X/S, Xbox One, PC con Windows 10/11 y dispositivos móviles iOS y Android mediante Bluetooth o Xbox Wireless.

Incluye botón de captura, personalización desde la app de Xbox y hasta 40 horas de autonomía con dos baterías AA.

Enlace directo para comprarlo en Walmart

El producto se vende y envía desde Walmart México con entrega nacional, devoluciones gratuitas y garantía estándar.



Compra directa aquí: Control inalámbrico Xbox One Series Microsoft X/S Rosa Deslumbrante

