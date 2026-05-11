Liderazgo sin fronteras: El impacto del Business Women Forum 2026

El Santa Fe Event Center se convirtió en el epicentro del empoderamiento femenino con la celebración del Business Women Forum 2026 (BWF 26). Este encuentro no solo fue un evento, sino una plataforma estratégica que conectó a empresarias y agentes de cambio de ambos lados de la frontera, consolidando a la región como un referente del crecimiento económico liderado por mujeres.

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Conexión binacional: El Valle de Texas como eje estratégico

Bajo la organización de la fundación Comenzar de Nuevo Inc., y liderado por su Directora Ejecutiva, Gisela De León, el foro proyectó una visión clara: la mujer no solo participa en la economía fronteriza, sino que la dirige. El programa integró paneles de alto nivel que permitieron un intercambio de estrategias reales para fortalecer el ecosistema empresarial entre México y Estados Unidos.

Melissa Castro: Reconocimiento al impacto y la resiliencia

Uno de los puntos culminantes del evento fue la entrega de galardones a mujeres que han marcado una diferencia tangible en su comunidad. Melissa Castro fue distinguida como la Mujer BWF 26, un reconocimiento a su trayectoria y resiliencia, convirtiéndose en un símbolo de la fuerza femenina que impulsa al Valle de Texas.

Experiencias reales: Charlas que transforman negocios

El espacio “Charla entre amigas”, protagonizado por Neyra Moncayo y Liliana González, permitió a las asistentes conocer los retos y victorias detrás de las grandes empresas. Estas ponencias destacaron que la clave del éxito binacional reside en la creación de redes de apoyo y el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la convergencia cultural y económica de la región.

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